(UNWEB) Perugia - Il consigliere Massimo Pici, ha comunicato le proprie dimissioni dal gruppo consiliare Perugia Civica che guida dal 2019 come capogruppo per aderire al gruppo consiliare Progetto Perugia in quanto ne condivide ideali e valori. “Progetto Perugia dal 2014 ad oggi – afferma il consigliere Pici - ha avuto il merito di affermarsi con una proposta politica capace, seria, importante e credibile, così da raccogliere il consenso necessario per consegnare finalmente il sistema politico locale a una rigenerante alternanza.” Grande soddisfazione da parte di tutto il gruppo consiliare di Progetto Perugia, in particolare del capogruppo Francesco Vignaroli, che con cinque consiglieri rimane il primo gruppo di maggioranza in consiglio comunale, “Sono molto contento e orgoglioso del contributo che il consigliere Massimo Pici potrà dare al gruppo che continua a essere guida della politica perugina – sostiene il capogruppo di Pp Francesco Vignaroli – con Massimo e gli altri costruiremo insieme il progetto della Perugia che vogliamo”. “Oggi come dieci anni fa, riteniamo che, per il buon governo di Perugia, debba essere fondamentale un dialogo che abbia alla base una visione concreta sul futuro della città e un percorso di costruzione politica che sappia rispondere sempre di più alle esigenze dei cittadini. Per questo– conclude Francesco Vignaroli – diamo appuntamento ai cittadini, subito dopo le feste, per comunicare il nostro progetto per Perugia” Così in una nota ongiunta il Capogruppo di Progetto Perugia Francesco Vignaroli Il Consigliere Comunale di Progetto Perugia Massimo Pici.