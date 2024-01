(UNWEB)– Perugia, A seguito dell'alta adesione della popolazione al primo open day per la vaccinazione antiCovid-19, la Regione Umbria ha organizzato una seconda giornata per mercoledì 10 gennaio 2024 per favorire la vaccinazione di tutti i cittadini, con l'obiettivo di ridurre la circolazione del virus, garantire una protezione soprattutto ai soggetti più fragili ed evitare complicanze che potrebbero portare anche al ricovero ospedaliero: lo ricorda l'Assessore regionale alla salute e alle politiche sociali, Luca Coletto.

Per l'occasione, sarà possibile prenotare la somministrazione tramite il portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ oppure recarsi senza prenotazione in uno dei centri vaccinali della USL Umbria 1 o della USL Umbria 2. Tutte le informazioni su sedi, orari e modalità di accesso sono disponibili nella tabella presente al seguente link: https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/articolo/vaccinazione-anti-covid-19-mercoledi-10-gennaio-nuova-apertura-straordinaria-dei-centri

Oltre all'open day straordinario, la vaccinazione viene comunque assicurata anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione o prenotandosi tramite il portale web.