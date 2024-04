32 candidati di estrazione civica per una lista che include le diverse categorie sociali e gran parte dei territori comunali

(UNWEB) PERUGIA - Giovani e pensionati, operai e imprenditori, docenti, architetti, avvocati e dipendenti da diversi enti pubblici. Una lista variegata di 32 persone di estrazione civica che testimonia l’identità trasversale di una forza politica presente e consistente nel panorama locale che, come afferma Antonio Donato, già rappresentante del gruppo territoriale di Perugia, ha fortemente supportato la candidatura di Vittoria Ferdinandi a queste elezioni comunali. A presentare i nomi, ma anche i valori dietro al progetto, ieri in sala della Vaccara a Perugia, il coordinatore regionale Thomas De Luca, Francesca Tizi, consigliere comunale a palazzo dei Priori e Antonio Donato.

Al centro del progetto ci sono le idee e i valori propri del Movimento 5 Stelle: la sostenibilità, l’ambiente, i beni pubblici, la partecipazione del cittadino nelle decisioni amministrative. «Valori declinati nei programmi politici per le comunali fin dal 2014 e che oggi troveranno spazio nel programma che rappresenterà la coalizione guidata da Vittoria Ferdinandi» come è stato detto durante la conferenza stampa.

«Più volte si è affermato che le forze politiche PD e M5S a Perugia abbiano fatto un passo indietro per lasciare spazio ad una candidatura civica – è stato spiegato - : Francesca Tizi, consigliera uscente e capolista del M5S alle prossime elezioni, aveva proposto inizialmente la propria candidatura, rimessa poi per appoggiare un progetto di coalizione più ampio. In verità quello di Perugia, e di altri contesti umbri, è un passo avanti per le forze politiche perché si sta provando un laboratorio di dialogo per le future elezioni regionali in cui l’alleanza sarà fondamentale per destituire una destra immobilista che sta erodendo il servizio pubblico in molti settori».

I NOMI: Francesca Tizi, Antonio Donato, Claudio Migliosi, Matteo Severini, Alessandro Naticchioni, Giuseppe Pennino, Stefano Giacchi, Alice Lupattelli, Daniela Sarnari, Daniele Regni, Federica Pittaro, Cataldo Cataldi, Francesca Cantoni, Mara Tamburri, Paolo Votta, Lorenzo Accardi, Arianna Ada Ekenwulo, Marco Tinarelli, Roberta Fratini, Abdul Hakim Alsharjaby Stefano Nuzzo, Sergio Battisti, Stefano Alunno Rufini, Patrizia Giorgelli, Lida Proietti, Francesco La Manna, Cristina Miscioscia, Michele Bachini, Claudio Maramigi, Sonia Angeli Stefania Rosignoli, Ciro Pietrolongo.