(UNWEB) – Perugia La presidente del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, Caterina Grechi, è stata invitata in audizione nelle giornate del 9 e 10 Luglio rispettivamente dal Consiglio per le Pari Opportunità della Lombardia e dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomo del Piemonte.

Nel corso degli eventi la presidente Grechi ha presentato una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dal CPO della Regione Umbria, descrivendone il ruolo istituzionale, i servizi e i

progetti in corso.

"Il Centro Pari Opportunità rappresenta, fin dalla sua istituzione, un modello di organismo di parità unico in Italia, con una identità specifica che ha saputo tenere insieme il profilo istituzionale e l'erogazione dei servizi al pubblico" – ha dichiarato la Presidente Grechi – "È con la forza di questa consapevolezza che condividiamo l'esperienza e le buone prassi del CPO anche fuori dai confini regionali".