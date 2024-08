Fatto il punto su quanto fatto negli ultimi mesi, inaugurata la prima sede elettorale a Marsciano

Il leader di Noi Moderati atteso giovedì 5 settembre per una serie di incontri sul territorio

(UNWEB) – Perugia, . – "Noi Moderati prosegue nella sua attività in Umbria in vista delle prossime elezioni regionali e per radicarsi sempre più nel territorio con l'obiettivo di offrire ai cittadini umbri la possibilità di riconoscersi in uno dei quattro partiti della coalizione di governo che finora qui non era presente". Questo è stato ribadito dagli esponenti di Noi Moderati, venerdì 30 agosto nel corso di una conferenza stampa a Perugia, durante la quale è stata ricordata la presenza di Maurizio Lupi in Umbria giovedì 5 settembre per l'apertura della campagna per le prossime elezioni alle quali il partito si presenta con la lista Noi Moderati Civici per l'Umbria. All'incontro hanno partecipato Luca Briziarelli, responsabile regionale organizzativo di Noi Moderati, i coordinatori provinciali di Perugia e Terni, rispettivamente Renzo Baldoni e Francesco Meloni Cecconi, e il responsabile nazionale Enti locali del partito, l'onorevole Pino Bicchielli. Presente inoltre Michele Toniaccini, punto di riferimento per i civici che aderiscono al progetto e per la costituenda associazione Civici e Moderati per l'Umbria che raccoglie esponenti della società civile con i quali Noi Moderati ha raggiunto un accordo.

"Oggi inauguriamo questo ciclo di incontri – ha commentato l'onorevole Bicchielli – e la prossima settimana, il 5 settembre, il nostro leader Maurizio Lupi sarà qui in Umbria per una serie di appuntamenti importanti. Così come è avvenuto già nelle altre regioni d'Italia dove si è votato, avremo la nostra lista con questa formula che apre a un mondo di amministratori locali e personalità territoriali perché riteniamo che la politica deve essere inclusione e che bisogna sempre più allargarsi. Come è stato nelle elezioni in Abruzzo, Molise, Sardegna, Lombardia, Lazio e in tutte le regioni in cui ci siamo presentati, la nostra lista sarà la vera sorpresa. Si vota anche in Liguria ed Emilia Romagna e anche lì saremo presenti con questo simbolo. Mentre siamo qui oggi a Roma c'è il vertice di maggioranza del centrodestra a cui partecipano Meloni, Tajani, Salvini e Lupi, siamo uno dei quattro pezzi che governano il nostro Paese e crediamo che stiamo facendo questo nostro lavoro molto bene". L'incontro è stato un'occasione per fare il punto sull'attività nel territorio rispetto un percorso già avviato da diversi mesi in Umbria, fin da quando a luglio è stato presentato il simbolo per la lista elettorale. "Stiamo verificando le disponibilità per le candidature – ha dichiarato Briziarelli – e oggi abbiamo dato l'avvio all'apertura delle sedi elettorali con quella di Marsciano, proseguiremo con quella di Deruta il 5 settembre e poi Perugia, Terni, Trasimeno, fino a coprire il territorio regionale. Anche nell'epoca dei social e del web la presenza fisica è importante. Guardiamo alle persone, che sono comunque fondamentali, alle idee e ai valori, ma soprattutto vogliamo dare riposte perché la cosa rivoluzionaria oggi in politica non è tanto segnalare i problemi quanto avere le competenze e la concretezza per individuare soluzioni". "Un progetto – ha concluso Toniaccini – che vede il partito politico di Noi Moderati e i Civici per l'Umbria condividere un percorso. È fondamentale la compattezza di tutte le componenti del centrodestra in una visione lungimirante perché qui oggi o si vince o si perde tutti insieme. Dobbiamo mettere in campo risorse, principi e valori, una visione politica insomma che possa raccogliere i consensi di quei cittadini che oggi non vanno al voto. Noi Moderati e civici per l'Umbria possono essere la proposta ideale in una visione che possa dare una casa ai moderati, popolari e civici del centro".