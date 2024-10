(ASI-UNWEB) Il candidato sindaco nelle scorse elezioni comunali di Arrone Tomas Nardini 28 anni lascia il partito di Alternativa Popolare per aderire al partito di Fratelli d’Italia entrando così a far parte della coalizione di centrodestra che nelle prossime elezioni regionali sosterrà la ricandidatura a Presidente di Donatella Tesei. Il sindaco Nardini era il vice coordinatore provinciale del partito di Bandecchi.

“Questa scelta è stata dettata da uno spirito di condivisione di valori e ideali con il partito scelto, con il solo fine di rendersi utile alla crescita del territorio di Arrone e di tutta la Valnerina”. Scrive in un comunicato Tomas Nardini - si auspica che questa collaborazione possa portare i suoi frutti già dalle prossime elezioni regionali per aiutare il partito e tutta la coalizione a consolidare il lavoro fatto negli ultimi cinque anni di buon governo del centrodestra in Umbria"