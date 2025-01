(UNWEB) Si è svolta in data 17 gennaio 2025, in modalità online e in presenza, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Perugia Civica, durante la quale gli associati si sono riuniti per discutere e deliberare sui punti all’ordine del giorno e per tracciare il percorso politico e organizzativo dell’anno appena iniziato.

L’assemblea ampiamente partecipata tenuta alla presenza del Capigruppo in consiglio comunale Nilo Arcudi, della consigliera comunale Chiara Calzoni e del Segretario Comunale Massimiliano Mipatrini, gli associati hanno affrontato un’analisi approfondita delle attività politiche svolte nel 2024 e delle sfide che ci attendono nel nuovo anno. Particolare attenzione è stata dedicata alla campagna di tesseramento 2025, che rappresenta un momento cruciale per rafforzare l’appartenenza alla comunità di Perugia Civica, e alla pianificazione del prossimo Congresso Comunale, che si terrà nella primavera del 2025 e sarà l’occasione per rinnovare gli organismi direttivi e aggiornare la Carta dei Valori.

Un’ampia discussione ha riguardato anche le principali problematiche amministrative su cui il nostro gruppo sta lavorando in Consiglio Comunale, come forza di opposizione: il Nodo, il BRT, il Ternivalorizzatore, la Sicurezza a Perugia, la stazione della Media Etruria e altre tematiche strategiche per la città di Perugia. Gli associati hanno ribadito l’impegno di Perugia Civica nel proporre soluzioni concrete e alternative, continuando a rappresentare un punto di riferimento per i cittadini. Infine, si è discusso della preparazione della Conferenza Programmatica Regionale di Umbria Civica, un appuntamento che sarà fondamentale per proporre il nostro progetto civico, moderato e riformista a livello regionale.

L’Assemblea ha confermato la determinazione di Perugia Civica a lavorare