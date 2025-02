(UNWEB) – Perugia – Prosegue il ciclo di visite e confronti dell'assessore regionale Simona Meloni nelle agenzie collegate all'Assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari dell'Umbria e che stavolta ha fatto tappa nella sede del Parco tecnologico agroalimentare 3A a Pantalla. Il Parco 3A è una società in house a capitale sociale interamente pubblico, con partecipazione e controllo della Regione e che ha come altri soci Sviluppumbria, Camera di Commercio dell'Umbria, Università degli Studi di Perugia, Comune di Todi e Istituto Tecnico Agrario di Todi.

La mission del Parco - come spiegato dall'amministratore unico Marcello Serafini durante la visita di Meloni - è quella di individuare e promuovere le attività di supporto alla programmazione regionale sia nel settore agricolo e forestale sia nel settore ambientale, ma anche di operare in qualità di ente di certificazione regolamentata nel settore dei prodotti agroalimentari e sviluppare progetti operativi per la Regione nel campo dello sviluppo sostenibile. Non meno importante - ha evidenziato Serafini - è la vision del Parco, ovvero essere il punto di riferimento in Umbria per la qualità e per l'innovazione delle produzioni agricole ed agroalimentari e per la sostenibilità ambientale ed essere un partner strategico nel settore per la programmazione regionale.

"Questo incontro è un'occasione per rilanciare la collaborazione tra Regione e Parco 3A affinché questo rapporto diventi sempre più stretto. L'agricoltura è un settore che ha sofferto molto in questi anni e così come la zootecnia è in profonda crisi ovunque, ma noi non possiamo dimenticare che le radici, i valori e le tradizioni regionali affondano nel settore primario: per questo essere qui oggi significa ricordare a tutti che dalle nostre eccellenze non solo dobbiamo ripartire, ma su di esse dobbiamo tracciare la strada del rilancio - ha detto l'assessore Meloni -. Rafforzare lo scambio tra Assessorato e Parco in termini di proposte e idee è la base per la valorizzazione e tutela di tutto il comparto agricolo".

L'assessore Meloni ha poi tracciato alcune priorità e le sfide per l'agricoltura umbra su cui si dovrà lavorare da subito: "Dobbiamo aiutare gli operatori del comparto agricolo umbro a superare quegli ostacoli che oggi si trovano ad affrontare: le sfide dei mercati nazionali e internazionali e il ricambio generazionale che è un passaggio cruciale per il futuro del settore - ha proseguito Meloni incontrando dirigenti e dipendenti del Parco -. Favorire l'ingresso dei giovani e aprirci al mondo delle donne, che in questi anni si è timidamente affacciato all'agricoltura, anche con risorse finanziarie strutturali sono passaggi chiave per il futuro". Meloni ha concluso la sua visita ribadendo come la collaborazione stretta e coordinata tra l'Assessorato e gli stakeholders nel mondo agricolo sarà la cifra del suo mandato.