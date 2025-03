(ASI) Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell'Interno Prisco



“Oltre otto milioni di euro stanziati dal Governo Meloni per la tutela, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale regionale dell’Umbria. Per il

Triennio 2025-2027 il Ministero della Cultura ha destinato risorse consistenti per diversi comuni umbri, con 26 interventi finalizzati al recupero del patrimonio storico, artistico e archeologico e per favorire l’accessibilità dei siti e la loro fruizione da parte dei cittadini. Come diretta e positiva conseguenza, il finanziamento avrà una ricaduta sulla promozione turistica e sullo sviluppo socio-economico dell’intera Regione. Un nuovo segnale di interesse del Governo Meloni per il territorio umbro e per le sua preziose bellezze”.



E' quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco.