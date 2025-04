(UNWEB) – Perugia, La Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha incontrato a Palazzo Donini la Direttrice regionale dei Vigili del Fuoco Marisa Cesario e il Comandante provinciale Valter Cirillo, con i quali ha discusso una prima ipotesi di Convenzione generale tra il servizio Protezione civile ed emergenze della Regione Umbria e la Direzione regionale dei vigili del fuoco della regione Umbria nei seguenti ambiti: potenziamento del dispositivo di coordinamento e soccorso dei Vigili del Fuoco in caso di allerte meteo; attività di informazione e formazione dei volontari di protezione civile e dei volontari dei vigili del fuoco; pianificazioni ed esercitazioni di protezione civile e condivisione di dati; istituzione di un presidio acquatico sul lago Trasimeno nelle giornate di maggiore afflusso turistico; integrazione della componente medica e infermieristica del 118 nel team Usar dei Vigili del Fuoco interregionale per sviluppare azioni di soccorso pubblico integrato in caso di ricerche sotto macerie.

Per quanto riguarda il potenziamento delle attività di coordinamento e soccorso da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di bollettini di allerta meteo arancione, è stata condivisa l'esigenza di poter disporre, sin dalle prime fasi dell'allerta, di personale dei Vigili del Fuoco presso la Sala emergenza del Centro regionale di Protezione civile al fine di garantire il necessario flusso informativo e una adeguata attività di coordinamento. Allo stesso tempo andrebbero potenziate con una unità le Sale operative della Direzione regionale e del Comando interessato dall'allerta. Inoltre, per garantire una pronta risposta alla popolazione già dalle prime fasi, è opportuno incrementare il dispositivo di soccorso con una squadra aggiuntiva.

Nell'ambito inerente l'attività di informazione e formazione del personale volontario, si dovrebbe mirare ad un miglioramento del bagaglio formativo dei volontari di entrambe le organizzazioni e ad una maggiore integrazione nello svolgimento di attività congiunte, anche in situazioni di emergenza.

L'ambito di collaborazione concernente le esercitazioni di protezione civile ha l'obiettivo di migliorare la sinergia tra le due organizzazioni per le pianificazioni di protezione civile ai diversi livelli territoriali, in particolare per quanto attiene l'individuazione delle aree da destinare ai campi base per i soccorritori e per la popolazione, per l'organizzazione di esercitazioni congiunte, per la condivisione reciproca di dati anche di tipo cartografico e per l'ottimizzazione dei flussi informativi in situazioni di emergenza. La proposta di potenziamento del dispositivo di soccorso sul lago Trasimeno nelle giornate di maggiore afflusso turistico prevede la dislocazione di una squadra di Vigili del Fuoco, composta da tre unità specificamente formate, presso la darsena di Castiglione del Lago al fine dì intervenire prontamente in caso di necessità sulle acque del lago e nelle relative isole. I vigili del fuoco avranno a disposizione idonei mezzi nautici, compresa una moto d'acqua, per il soccorso rapido anche ad eventuali bagnanti in difficoltà. Il servizio potrebbe essere attivato nelle giornate di maggiore affluenza ovvero nei fine settimana dei mesi di luglio e agosto e nel giorno di Ferragosto per circa 20 giornate complessive.

Per sviluppare azioni di soccorso pubblico integrato in caso di ricerche sotto macerie e l'integrazione della componente medica e infermieristica del 118 nel team USAR dei Vigili del Fuoco interregionale, il progetto, già avviato in via sperimentale nei mesi scorsi, con affiancamenti nelle attività formative ed esercitative organizzate dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, mira definire un protocollo di attivazione e impiego di risorse tecniche (modulo Usar Vigili del Fuoco) e sanitarie (118) per ottimizzare le attività di ricerca e soccorso sotto macerie, secondo standard definiti a livello internazionale. In particolare, potranno essere sviluppate attività di formazione sulle materie di reciproca competenza ed esercitazioni congiunte.