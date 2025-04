(UNWEB) – Perugia – Nella giornata del 24 aprile 2025 presso lo scalo umbro si è tenuta l'assemblea dei soci della Sase Spa (società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria) per la presentazione e l'analisi del piano industriale 2025-2028.

Alla presenza della Presidente della Regione Stefania Proietti, i soci a maggioranza assoluta hanno approvato il piano che traguarda la crescita dello scalo nei prossimi 4 anni con l'obiettivo di raggiungere il numero di circa 700.000 passeggeri in transito con un incremento nel periodo del + 20,76% e circa 20 rotte in partenza e in arrivo presso lo scalo "San Francesco d'Assisi".

Il piano ha elencato anche le opere infrastrutturali per un totale di 7.700.000 euro previste nel periodo. Al fine di supportare lo sviluppo del traffico aereo sono previsti circa 6 milioni di euro annui. Il risultato atteso per il risultato di esercizio negli anni dal 2025 al 2028 è sempre positivo.

I soci, tra questi presenti Sviluppumbria, Camera di Commercio, Comune di Perugia, Comune di Assisi e Comune di Bastia, hanno ringraziato il Cda e il management per l'ottimo lavoro svolto e hanno confermato il pieno appoggio al piano industriale presentato per il prossimo quadriennio.