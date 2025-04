(UNWEB) – Perugia – L'ospedale di Spoleto e le strutture territoriali godono di buona salute. La Regione conferma la volontà di ripristinare l'operatività di reparti e servizi per rispondere alle esigenze della comunità.

La Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, accompagnata dalla direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti, dal Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, dal Direttore Generale dell'Ausl Umbria n. 2 Piero Carsili, dal Direttore Sanitario dell'Ausl Umbria n. 2 Nando Scarpelli, dal Direttore del Distretto di Spoleto Simonetta Antinarelli e dal Direttore dell'ospedale di Spoleto Letizia Damiani, ha visitato nei giorni scorsi l'Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, la sede della Casa di Comunità, dove sono già operative le centrali operative territoriali (Cot), l'Hospice «La Torre sul Colle» dove si è incontrata con il personale dei vari servizi, apprezzandone l'elevato livello umano e professionale.

La Presidente ha espresso un profondo ringraziamento al personale sanitario per la collaborazione durante la visita.

La visita all'ospedale è stata anche l'occasione per un confronto con i rappresentanti delle associazioni e dei comitati cittadini. È stata ribadita la volontà di ridisegnare un ruolo centrale dell'ospedale di Spoleto all'interno della rete ospedaliera regionale prevista nel nuovo piano socio-sanitario. Sono previsti investimenti regionali, in accordo con il Ministero della Salute, per la messa in sicurezza delle sale operatorie (€ 900.000), per le attività dei reparti (€ 300.000) e per l'adeguamento tecnologico (€ 478.000).

Sul fronte dei fabbisogni del personale, sono state ascoltate le esigenze delle varie equipe al fine di garantire un percorso di assunzioni tramite le procedure concorsuali in atto e mediante concorsi regionali.

La Regione intende investire strutturalmente su progetti come la rete oncologica e soprattutto nella chirurgia robotica, con la prospettiva di creare un centro di formazione.

Riguardo al punto nascita, è stata confermata la massima attenzione e la volontà di esplorare tutte le vie possibili per ottenere una deroga, sebbene la prolungata chiusura comporti un iter amministrativo più complesso per garantirne l'operatività e la sicurezza.