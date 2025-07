(UNWEB)– Perugia, – La Giunta Regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti, ha approvato due delibere fondamentali per il miglioramento della rete infrastrutturale regionale, nell'ambito dell'Accordo per la Coesione 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio e la Regione Umbria, finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc). I due interventi, che rientrano nell'area tematica del Fondo "Trasporti e Mobilità", sono volti a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale, favorendo lo sviluppo economico e sociale del territorio ternano.

"Entrambi i progetti - ha dichiarato l'assessore Francesco De Rebotti - rappresentano un passo significativo verso la realizzazione di interventi sulla viabilità utili ai cittadini, che costituiscono al contempo un potenziamento delle opportunità operative rivolte alle imprese. La Regione Umbria è impegnata nel realizzare infrastrutture che possano sostenere lo sviluppo dell'Umbria del sud, definendo innovativi e potenziati scenari sotto il profilo della mobilità di persone e merci. Confermiamo e rafforziamo, in questo modo, l'impegno nel promuovere progetti infrastrutturali strategici, in sinergia con le politiche di coesione nazionali ed europee, ponendoci nelle condizioni di non rimandare indietro alcun euro delle risorse derivanti dai fondi strutturali".

Gli interventi riguardano nello specifico

La bretella Terni-Staino-Pentima

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e il Comune di Terni per la realizzazione della bretella Terni-Staino-Pentima, un intervento strategico per ottimizzare la circolazione stradale nel polo siderurgico ternano. L'opera, dal costo complessivo di 9.550.000 euro, mira a migliorare i collegamenti tra la viabilità urbana e i grandi nodi di trasporto nazionale, con particolare attenzione al traffico pesante. Il progetto prevede:

• Nel tratto Staino-Pentima: collegamento diretto dalla rotatoria in vocabolo Staino alla S.R. n. 209 Valnerina, in prossimità della località Pentima, per agevolare l'ingresso e l'uscita dalla città verso la Valnerina.

• Nel tratto Pentima-Prisciano: connessione diretta da sud alla Terni-Rieti, evitando l'attraversamento delle aree urbanizzate, con benefici significativi per il traffico pesante.

Il Comune di Terni sarà il soggetto attuatore dell'opera, mentre il Servizio Infrastrutture per la Mobilità e il TPL della Regione Umbria coordinerà la sottoscrizione della convenzione e il monitoraggio dell'intervento.

Il completamento della Variante Amelia SR 205

La Giunta ha inoltre approvato lo schema di convenzione tra la Regione, la Provincia di Terni e il Comune di Amelia per il completamento della Variante alla strada regionale SR 205. L'intervento, dal costo complessivo di 3.616.286,97 euro, è finalizzato a migliorare un nodo cruciale della rete viaria regionale, garantendo maggiore sicurezza e fluidità nei collegamenti.

La ripartizione delle fonti di finanziamento prevede:

• 3 milioni di euro provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027

• 500mila euro di fondi regionali già stanziati con Dgr 170/2015, recuperati dall'Assessore De Rebotti, riprogrammati per il nuovo intervento

• 116.286,97 euro cofinanziati dal Comune di Amelia, quale quota residuale di un precedente finanziamento

L'intervento prevede il completamento della variante alla SR 205, già in parte realizzata dal Comune di Amelia, con l'obiettivo di migliorare la connessione tra la strada regionale e le strade provinciali n. 31 e n. 8. La Provincia di Terni, in virtù della competenza sulla rete viaria e della disponibilità manifestata, sarà il soggetto attuatore dell'opera, mentre il Comune di Amelia sarà il beneficiario.

Per entrambi gli interventi si prevede che la progettazione sarà completata entro il primo semestre del 2026, con avvio dei lavori nel secondo semestre dello stesso anno e il termine previsto entro il 2027 per il completamento della Variante Amelia SR 205, nel primo semestre del 2030 per a bretella Terni-Staino-Pentima.