(UNWEB) - Perugia - Si è sbloccata una fase di criticità per l'avanzamento del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) in Umbria. A seguito del decreto direttoriale dell'Unità di Missione PNRR numero 26 del 20 giugno scorso e della successiva registrazione da parte della Corte dei Conti, sono state trasferite all'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) risorse per circa 28,5 milioni di euro.

Questi fondi, a valere sul finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, erano attesi da mesi. L'Agenzia, consapevole degli impatti che i tempi delle procedure amministrative stavano avendo sui partner della rete regionale per i servizi del lavoro – agenzie per il lavoro ed enti di formazione – e, indirettamente, sull'utenza finale, ha mantenuto un serrato e costante confronto con le strutture ministeriali competenti per superare l'impasse.

Con la disponibilità delle nuove risorse, ARPAL Umbria sta avviando le operazioni contabili necessarie e ha già impegnato i fondi per dare seguito alle numerose domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori. L'Agenzia a breve procederà con la liquidazione delle istanze ritenute ammissibili, ristabilendo così la necessaria fluidità finanziaria al sistema.

Sulla questione è intervenuto l'Assessore regionale allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Francesco De Rebotti:

"Esprimo grande sollievo per la risoluzione di un'attesa che si è protratta a lungo e che ha generato non poche criticità ai nostri partner, ai quali va la nostra piena comprensione. Siamo sempre stati consapevoli delle difficoltà che stavano affrontando. Allo stesso tempo, questo risultato ci ricorda la complessità intrinseca di una sfida ambiziosa come quella del Programma GOL. L'Umbria ha raccolto questa sfida con il massimo impegno fin dall'inizio, e i risultati ottenuti in termini di raggiungimento dei target di politica attiva del lavoro ne sono la prova più tangibile. Il nostro lavoro va a vantaggio dell'intero sistema PNRR nazionale e, soprattutto, dei cittadini in cerca di nuove opportunità".