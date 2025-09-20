(UNWEB) - Perugia La Regione Umbria conferma il proprio impegno nella prevenzione e nella diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari aderendo all'(H) Open Week organizzato da Fondazione Onda Ets, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre, in occasione della Giornata mondiale del Cuore del 29 settembre. L'iniziativa, che coinvolge le strutture sanitarie di USL Umbria 1, USL Umbria 2, l'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia e l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, offrirà gratuitamente alla cittadinanza visite specialistiche, elettrocardiogrammi, consulenze cardiologiche e attività di counseling, con particolare attenzione ad aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

"Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese e la prevenzione rimane la nostra arma più efficace", dichiara la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. "Con questa iniziativa vogliamo avvicinare i cittadini alla cultura della prevenzione, offrendo servizi di qualità e accessibili a tutti. È fondamentale intercettare precocemente i fattori di rischio, soprattutto nelle donne che dopo la menopausa perdono la protezione naturale degli estrogeni. L'Umbria ha sempre fatto della sanità territoriale e della prevenzione uno dei pilastri del proprio sistema sanitario regionale". In Italia le malattie cardiovascolari sono responsabili del 35,8% di tutti i decessi, con una maggiore incidenza nelle donne (38,8%) rispetto agli uomini (32,5%). Nelle donne queste patologie si manifestano mediamente con un ritardo di dieci anni, ma dopo la menopausa l'incidenza aumenta significativamente, spesso con quadri clinici più gravi.

La USL Umbria 1 partecipa all'iniziativa con due strutture: Ospedale di Città di Castello: visite cardiologiche con elettrocardiogrammi venerdì 26 e martedì 30 settembre (ore 15-17) presso l'ambulatorio Cardiologico. Prenotazioni al 348/4769041 (lunedì-sabato, ore 9-13). Giovedì 2 ottobre (ore 17-18) si terrà il convegno "Sindrome coronarica acuta nelle donne in perimenopausa" con ingresso libero; Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino: visite cardiologiche con elettrocardiogrammi venerdì 26 settembre (ore 15-16). Prenotazioni al 075/9270531 (lunedì-sabato, ore 9-14). La USL Umbria 2 aderisce con l'ospedale "San Matteo" di Spoleto: venerdì 26 settembre (ore 9.30-12.30) consulenze in videoconferenza con cardiologi. Prenotazioni telefoniche il 20 settembre (ore 9.30-11.30) al numero 0743.210498. L'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia terrà aperti i propri ambulatori per attività di counseling e per visite cardiologiche. L'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni: giovedì 2 ottobre (ore 9-13) servizio di counseling al sesto piano. Prenotazioni al 0744.2025019 (ore 9-11, lunedì-venerdì).

"Desidero esprimere il più sentito ringraziamento a tutti i professionisti sanitari, medici, infermieri e operatori delle nostre aziende sanitarie che hanno reso possibile questa iniziativa", conclude la Presidente Proietti. "Il loro impegno quotidiano e la loro disponibilità a dedicare tempo prezioso alla prevenzione rappresentano un valore inestimabile per la salute dei nostri cittadini".

Tutte le informazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it