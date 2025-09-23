(UNWEB) – Perugia, "Con la morte di Paolo Riccini Ricci – sottolinea l'assessore Meloni – il mondo dello sport perugino e umbro perde una figura di grande valore umano e dirigenziale, che ha saputo guidare e sostenere con passione e dedizione la comunità sportiva della Libertas Rari Nantes. La sua presenza è stata un punto di riferimento costante, capace di trasmettere entusiasmo e amore per lo sport a intere generazioni di atleti e appassionati. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli sono stati vicini giungano le più sentite condoglianze e l'abbraccio dell'Umbria sportiva".