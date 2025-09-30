Pasquino: "Il Piano è utile alla formazione delle giovani generazioni che sono il futuro dei nostri territori"

(UNWEB) Perugia - Votazione favorevole e unanime in Consiglio Provinciale per il Piano provinciale della Rete scolastica e dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2026-2027 che è stato portato oggi in Consiglio Provinciale.

A relazionare è stata la Consigliera Francesca Pasquino spiegando che questo importante documento serve alla formazione delle giovani generazioni che sono il nostro presente, ma che soprattutto rappresentano il futuro per i territori, per le aziende pubbliche e private

"Quando arrivano istanze di attivazione di nuovi indirizzi scolastici - ha detto Pasquino - gli uffici della Provincia di Perugia, con grande capacità, lavorano per capirne le motivazioni, così da comprendere quali sono le esigenze del territorio e andare verso la costruzione di una società più giusta, consapevole e solidale. Voglio ricordare che per ogni attivazione di una nuova offerta formativa da parte delle scuole, si apre un focus sul territorio, uno sguardo sul futuro dell'occupazione dei nostri ragazzi".

L'Istituto comprensivo (Perugia 4) plesso "G. Cena" , ha richiesto l'istituzione di una nuova sezione della scuola primaria ad indirizzo Montessori. La provincia ha ritenuto l'istanza ammissibile con parere tecnico favorevole.

Le motivazioni: L'istituzione di una nuova sezione di scuola primaria ad indirizzo Montessori si pone in un'ottica di arricchimento e differenziazione dell'offerta formativa esistente sul territorio Comunale . Il medesimo Istituto diverrebbe così la prima realtà di scuola statale sul territorio comunale ad avere al suo interno due ordini di scuola – infanzia e primaria – ad indirizzo Montessori. La proposta è funzionale e coerente con i seguenti criteri e obiettivi enunciati dalle Linee Guida per la Programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa

L'Istituto Professionale e servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera di Assisi ha richiesto l'istituzione di un nuovo indirizzo di studi " Agrario, Servizi per l'agricoltura e lo Sviluppo rurale" in sostituzione dell'indirizzo "Servizi commerciali". L'istanza è stata ritenuta ammissibile con parere tecnico favorevole.

Le motivazioni: L'istanza per l'attivazione dell'Agrario ad Assisi presso l'Istituto alberghiero, era già stato deliberato con parere favorevole dal Consiglio provinciale con il Piano provinciale dell'offerta formativa A.S. 2022-2023 e con il Piano A.S. 2023-2024, accogliendo la proposta di un nuovo indirizzo in sostituzione dell'indirizzo "Servizi commerciali" in quanto privo di iscrizioni alla prima classe. La volontà di creare un legame diretto tra l'istituto professionale agrario e l'alberghiero attraverso la filiera agroalimentare, permettendo il raggiungimento di un percorso formativo completo, dalla produzione alla trasformazione e alla preparazione di piatti, con un focus sulla sostenibilità alimentare e la valorizzazione delle eccellenze del territorio che presenta caratteristiche geo-morfologiche e climatiche assai favorevoli. Il Comune di Assisi che con proprio atto di Giunta ha disposto di concedere terreni di proprietà. il supporto tecnico operativo alla scuola delle organizzazioni Coldiretti, Terranostra Umbria, Aprol Umbria per la progettazione congiunta di nuove figure professionali quali: "Cuoco contadino studente" e "Esperto d'olio studente".

Il Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi ha richiesto l'istituzione di un nuovo indirizzo formativo "Liceo Classico Europeo". L'istanza è stata ritenuta dalla Provincia ammissibile con Parere tecnico favorevole subordinato al parere tecnico dell'USR dell'Umbria.

Le motivazioni: risponde in primo luogo all'esigenza di ampliamento dell'offerta formativa in relazione alla peculiare esperienza residenziale del Convitto su scala regionale e nazionale, l'indirizzo formativo è coerente con i criteri e gli obiettivi fissati dalle nuove Linee Guida per la Programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa. L'attivazione del Liceo Classico Europeo rappresenta un importante elemento di sviluppo per l'offerta formativa della regione Umbria, l'unica tra le regioni del Centro-Italia ad esserne ancora priva e ciò la renderebbe ancora più capace di accogliere un bacino di utenza motivata ed interessata ad una formazione di alto spessore culturale, proveniente anche dai comuni delle province limitrofe.

Il Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Perugia ha richiesto l'istituzione di un nuovo indirizzo formativo "Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo". L'istanza è stata ritenuta dalla Provincia di Perugia ammissibile con parere tecnico favorevole.

Le motivazioni: E' una richiesta concreta a una domanda crescente del territorio e delle famiglie ed è una opportunità per coniugare impegno scolastico e attività agonistica, senza sacrificare la qualità dell'istruzione. In tal modo, la scuola diviene il luogo ideale per la coesistenza dell'eccellenza didattica e della valorizzazione del talento atletico.

L'Istituto di istruzione superiore di Umbertide Campus "Leonardo da Vinci" ha Richiesto del "Liceo Classico con curvatura Intelligenza Artificiale e Scienza dei dati". L'istanza è stata ritenuta dalla Provincia di Perugia ammissibile con parere tecnico non favorevole.

Le motivazioni: La proposta del nuovo corso di studi non risulta coerente con i criteri e gli obiettivi enunciati dalle Linee Guida per la Programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria. Nel caso specifico, si deve tenere conto che tale Istituto è già dotato di una vasta scelta di indirizzi formativi (da ultimo anche l'attivazione dall'A.S. 2025-2026 del liceo scientifico a indirizzo sportivo). Pertanto si ritiene fondamentale garantire un equilibrio dell'offerta formativa sul territorio, evitando in ogni caso frammentazioni e sovrapposizioni.

L'Istituto Tecnico Economico Tecnologico A. Capitini di Perugia (ITET) ha richiesto l'attivazione della Sezione carceraria presso la Casa Circondariale di Capanne per l'indirizzo "ITAF - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING". L'istanza è stata accolta con particolare entusiasmo e la Provincia ha ritenuto l'istanza ammissibile con parere tecnico favorevole.

Le motivazioni: La richiesta di attivazione del nuovo indirizzo è basata sulla volontà di garantire una significativa opportunità di prosecuzione degli studi, ad un gruppo di n. 12 detenute che, dopo aver frequentato il biennio della Scuola secondaria di secondo grado, hanno manifestato il desiderio di concludere, con un triennio di studi, il percorso intrapreso, al fine di ottenere il diploma di maturità tecnica nel settore economico. Si evidenzia che è già istituita nel territorio comunale di Perugia una sezione carceraria presso il Liceo artistico dell'istituto B. Di Betto ma che non è stata mai attivata. Al fine di intraprendere con successo un'offerta formativa di qualità e il più possibile efficace anche per le persone detenute, si auspica che l'ITET "A.Capitini" e l'Istituto B. Di Betto possano convergere in un unico progetto formativo attuativo per l'arricchimento dell'istruzione, attraverso l'implementazione di discipline didattiche diverse tra loro, da porre al servizio del fabbisogno formativo di tutti i detenuti.







L'Istituto professionale di stato Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera di Assisi ha richiesto l'istituzione di un corso serale per adulti si secondo livello ad indirizzo enogastronomia. l'Istanza è stata ritenuta ammissibile con parere tecnico favorevole.

Le motivazioni: La richiesta di un nuovo corso serale risponde all'esigenza di un ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli adulti che intendono qualificarsi, ai giovani lavoratori che hanno la necessità di completare il proprio percorso di studi, ai cittadini stranieri che desiderano migliorare il proprio inserimento nel mondo del lavoro, agli studenti usciti dal sistema scolastico a seguito di scarsi successi, in un'ottica generale di inserimento e/o reintegro nel mercato occupazionale.

Il Liceo Statale "Plinio il Giovane" di Città di Castello ha richiesto l'attivazione di un nuovo indirizzo di studio "Liceo Linguistico". L'istanza è stata ritenuta ammissibile con parere tecnico non favorevole.

Le motivazioni: La richiesta di attivazione del nuovo indirizzo di studio nasce da un'accurata analisi del contesto territoriale, delle esigenze formative della comunità e dalla piena coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola (PTOF). L'istanza è motivata dal frenare l'esodo studentesco verso altra regione, al fine di trattenere nel territorio risorse, competenze e famiglie. E' stata infatti registrata una tendenza di migrazione degli studenti residenti nel Comune di Città di Castello verso Istituti superiori di altra provincia (soprattutto quella di Arezzo).

L'Istituto "Franchetti - Salviani" di Città di Castello ha richiesto l'attivazione dell'indirizzo "Tecnico Turistico". L'istanza è stata ritenuta ammissibile con parere tecnico non favorevole, perché è necessario rivalutare l'istituzione dell'indirizzo "Tecnico Turistico" nei successivi Piani per approfondimenti circa l'effettiva utilità di tale corso.

Le motivazioni: Il Piano dell'offerta formativa si pone, tra gli altri, anche l'obiettivo di evitare un'eccessiva frammentazione dell'offerta formativa. Pertanto, l'attivazione di un ulteriore indirizzo di studio presso l'Istituto Franchetti Salviani, che vanta già da tempo un'ampia scelta di indirizzi formativi, costituirebbe un eccesso di frammentazione in contrasto con gli obiettivi del Piano.

L' Istituto Omnicomprensivo "Rosselli Rasetti" di Castiglione del Lago ha richiesto l'istituzione di un nuovo indirizzo: "Liceo delle Scienze Umane". L'Istanza è stata ritenuta dalla Provincia ammissibile con parere tecnico favorevole.

Le motivazioni: L'attivazione del nuovo indirizzo consentirebbe, pertanto, di aumentare il numero degli iscritti e garantire, altresì, l'autonomia all'Istituto scolastico di secondo grado di Castiglione del Lago; 5) si evidenzia inoltre che negli ultimi due anni scolastici, quasi 30 alunni risultano iscritti al Liceo Scienze umane nelle scuole della Toscana per la particolare posizione di confine dell'Istituto. Pertanto l'accoglimento del nuovo indirizzo proposto, arginerebbe da un lato, la mobilità giornaliera degli alunni fuori regione (Toscana) e, dall'altro potrebbe diventare esso stesso attrattivo per studenti provenienti da fuori regione.

Ad intervenire in consiglio è stato il consigliere Jacopo Barbarito ringraziando gli uffici per il lavoro svolto.

Il Consiglio provinciale nella stessa seduta ha preso atto del Piano provinciale di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2026-2027 approvato nei giorni scorsi dalla

Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica. In particolare il Piano interessa i territori di Foligno e di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria. Nel caso di Foligno si va verso il superamento della Direzione didattica Foligno 3° Circolo "Monte Cervino (attualmente in reggenza) e nel contempo al riordino dell'intero sistema d'istruzione del primo ciclo d'istruzione (Istituti Comprensivi). Il Piano inoltre prevede l'accorpamento dell'IC Gualdo Cattaneo e dell'IO Giano dell'Umbria-Bastardo.