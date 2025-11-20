(UNWEB) Il Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria definitiva dei finanziamenti per la videosorveglianza e la sicurezza urbana, destinando ai Comuni umbri 372.432,48 euro. Lo certifica il decreto del Ministro Piantedosi del 12 novembre 2025 e la relativa graduatoria allegata.

"Si tratta di investimenti importanti per rafforzare la sicurezza dei cittadini e sostenere i Comuni nel potenziamento dei sistemi di videosorveglianza - dichiara il Sottosegretario all’Interno e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria, Emanuele Prisco. Il Governo Meloni continua a dimostrare attenzione concreta ai territori, potenziando le politiche di prevenzione e contrasto alla criminalità".

Particolarmente significativo è anche il ruolo delle Prefetture, che rappresentano il presidio istituzionale sul territorio per il coordinamento delle strategie di sicurezza accanto alle Forze dell’Ordine. Attraverso il lavoro dei Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica viene garantita la valutazione tecnica dei progetti dei Comuni, l’individuazione delle aree prioritarie di intervento e la piena integrazione dei sistemi di videosorveglianza con l’azione delle Forze di Polizia. Un modello di collaborazione che costituisce uno dei pilastri dell’architettura della sicurezza nazionale.

"La sicurezza - conclude Prisco - è una priorità assoluta per i cittadini e per il Governo, che continua a destinare risorse alla sicurezza urbana, oltre ai 200 milioni già stanziati dall’inizio del mandato in favore degli enti locali".