(UNWEB) – Perugia, La Regione Umbria, su iniziativa della presidente Stefania Proietti, ha concesso il patrocinio alla campagna nazionale "Illumina Novembre 2025", promossa da Alcase Italia odv, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sul tumore al polmone, terza neoplasia più diagnosticata in Italia dopo quelle della mammella e del colon-retto, e prima causa di morte oncologica. La facciata di palazzo Donini sarà illuminata di bianco, come tanti altri monumenti in tutta Italia.

Nel nostro Paese il tumore al polmone colpisce circa 45.000 persone ogni anno. Tuttavia, i dati più recenti mostrano segnali incoraggianti: negli ultimi anni si registra una diminuzione della mortalità del 46,4% tra le donne e del 35,5% tra gli uomini under 50, grazie alle recenti innovazioni terapeutiche e alla diagnosi precoce.

La campagna vuole anche sfidare lo stereotipo che associa il tumore al polmone esclusivamente al fumo mentre le possibili cause sono anche l'inquinamento atmosferico, l'esposizione al radon, il fumo passivo e altre cause non correlate direttamente al fumo. La Regione Umbria invita tutti i cittadini ad adottare stili di vita sani e a consultare il proprio medico curante per maggiori informazioni.