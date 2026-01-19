Cresce la fiducia tra i lavoratori. "Siamo il sindacato delle persone"





(UNWEB) Perugia, Si è svolta venerdì scorso la riunione dei Consigli regionali riuniti di UILCOM e UILPOSTE dell'Umbria, alla presenza del segretario regionale Uilcom Antonio Repace, della segretaria regionale Uilposte Stefania Panerai e con la partecipazione del segretario generale della Uil Umbria Maurizio Molinari, in preparazione del percorso congressuale che porterà alla fusione delle due categorie ed alla nascita della nuova UILFPC.



L'incontro ha confermato un dato ormai evidente nel territorio: cresce con continuità la fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori nei confronti della Uilcom Umbria e della UilPoste Umbria. Una crescita che non è frutto del caso, ma il risultato di un lavoro capillare nelle aziende umbre, fatto di presenza fisica e ascolto attivo.



Il tema centrale del Consiglio è stato l'accoglimento con estremo favore del percorso di fusione tra Uilcom e Uilposte che sancirà ufficialmente la nascita della UILFPC (Unione Italiana Lavoratori Federazione Poste e Comunicazione). Il progetto di integrazione tra le due sigle creerà un polo di rappresentanza solido e strutturato, capace di unire le competenze dei settori postale, delle telecomunicazioni e della digitalizzazione.



"Accogliamo con entusiasmo la sinergia che nascerà dalla fusione tra Uilcom e Uilposte - spiega il segretario Molinari - Questa unione non è solo un accorpamento di sigle, ma la nascita di una forza sindacale capace di rispondere con maggiore autorevolezza alle sfide tecnologiche e contrattuali del futuro, unendo competenze diverse sotto un'unica visione: quella della tutela della persona. La Uil dell'Umbria cresce e si articola in maniera sempre più precisa e capillare grazie ad un rinnovato entusiasmo che siamo stati capaci di accendere. Il mercato del lavoro cambia e un sindacato non può rimanere quello del '900. Noi lo abbiamo capito".



Dall'assemblea prende ulteriore forza un percorso unitario che punta a dare una voce sempre più efficace alle lavoratrici e ai lavoratori umbri impegnati in settori vitali quali Industria, Telecomunicazioni, Emittenza pubblica e privata (comunicazione, giornali, radio, TV), Industria (grafica, cartaria, cartotecnica), spettacolo e sport, Poste. "Essere accanto alle persone, intercettarne i bisogni reali e offrire una rappresentanza seria, credibile e concreta è il fondamento del nostro impegno - hanno ribadito le segreterie - Questo è il nostro modo di fare sindacato: il sindacato delle persone".



In un mercato del lavoro in continua evoluzione, UILCOM e UILPOSTE Umbria, si vogliono confermare come punto di riferimento per la tutela dei diritti e la valorizzazione della professionalità, oggi con una spinta unitaria ancora più forte.