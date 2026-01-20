L'annunciato incontro si terrà venerdì 23 gennaio alla Camera del lavoro di Terni, in vico San Procolo - Punto stampa con i giornalisti prima dell'inizio della riunione, alle 14.40

(UNWEB) – Terni, – Come annunciato nella conferenza stampa di inizio anno, dove era stato messo in evidenza lo stato di grave recessione in cui versa l'economia ternana, la Cgil di Terni ha interessato della situazione i parlamentari eletti in Umbria, invitandoli, intanto, a un iniziale momento di confronto che si terrà venerdì 23 gennaio alle 15, alla Camera del lavoro di Terni, in vico San Procolo 8. L'organizzazione sindacale fa sapere che molti di essi hanno dato la loro disponibilità a partecipare all'incontro. Da parte dell'organizzazione sindacale sarà presente il segretario generale della Cgil di Terni, Claudio Cipolla, i membri della segreteria provinciale e i rappresentanti delle categorie.

"Sarà innanzitutto l'occasione – ha anticipato il segretario Cipolla – per illustrare loro le nostre analisi, preoccupazioni e proposte. Condivideremo le nostre impressioni sulla situazione e chiederemo che si facciano promotori di azioni politiche conseguenti per contrastare questo declino. È assolutamente necessario aprire una grande vertenza territoriale per contrastare invecchiamento, spopolamento, povertà e nuove solitudini, che ormai si registrano troppo spesso nel nostro territorio".

La Cgil di Terni fa sapere che verrà allestito un punto stampa prima dell'inizio dell'incontro, alle 14.40, in cui verrà illustrata l'iniziativa, con la possibilità di intervistare i presenti. Sarà poi possibile partecipare soltanto all'inizio dell'incontro, per fare immagini video e fotografie. La riunione si terrà poi a porte chiuse. Chi lo vorrà potrà poi attendere i rappresentanti sindacali al termine dell'incontro, per saperne gli esiti.