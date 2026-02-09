(UNWEB) – Perugia, – La Regione Umbria si presenta alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo con una proposta ampia, coerente e fortemente identitaria, costruita attorno ai temi del benessere, dello sport, della spiritualità e dell'esperienze outdoor come chiavi contemporanee di lettura del territorio. In un'edizione che si svolge in concomitanza con l'avvio dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, l'Umbria porta a Milano, con la collaborazione di Sport & Salute S.p.a, una strategia che mette a sistema turismo lento, cammini, grandi eventi sportivi e innovazione digitale, confermandosi come destinazione di riferimento per un modello di sviluppo turistico sostenibile, accessibile e orientato alla qualità dell'esperienza.

Dal 10 al 12 febbraio, negli spazi di Rho Fiera (Padiglione 11 – stand H01 H19 K02 K20), l'area Umbria si estende su circa 300 mq e ospita 20 operatori turistici regionali, rappresentativi dell'intera filiera dell'ospitalità. Lo stand è concepito come un luogo di racconto e relazione, pensato non come semplice vetrina promozionale ma come spazio capace di restituire al pubblico la dimensione più autentica del turismo lento ed esperienziale umbro praticato all'aria aperta.

Il cuore dell'allestimento è rappresentato da "I Cammini del Benessere", un'installazione immersiva dedicata agli itinerari che attraversano il territorio regionale. Realizzato con il contributo attivo di Sport e Salute S.p.A., l'allestimento consiste in un cubo, all'interno del quale vengono proiettate immagini in movimento di sentieri, borghi, eremi e aree boschive, offrendo al visitatore l'esperienza di una totale immersione nello spazio del cammino. Potendo anche utilizzare il supporto di tapis roulant e cyclette Riprese in soggettiva, suoni della natura e una colonna musicale evocativa restituiscono in modo realistico il movimento come pratica di benessere fisico, mentale e spirituale.

Tre i grandi itinerari protagonisti del racconto visivo: la Via Romea Germanica, nei tratti tra Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano e Orvieto; il Cammino di Francesco, con le tappe di Città di Castello, Assisi, Eremo delle Carceri, Cascata delle Marmore e Spoleto; il Cammino di San Benedetto, nei luoghi simbolo di Norcia, Cascia e Roccaporena. Percorsi scelti perché capaci di unire il piacere dell'attività fisica a una dimensione rigenerante per la mente e per lo spirito, rafforzando il legame profondo tra movimento, paesaggio e identità culturale.

"L'Umbria è una palestra naturale a cielo aperto, una regione che invita al movimento, alla scoperta e a una connessione autentica con i luoghi e con sé stessi – dichiara l'assessora al Turismo e allo Sport Simona Meloni. I cammini e il crescente movimento legato al cicloturismo rappresentano una sintesi perfetta di questa visione: infrastrutture culturali e turistiche che generano benessere, inclusione e sviluppo sostenibile, e che oggi più che mai, dialogano con una domanda turistica attenta alla qualità dell'esperienza e ai valori".

È proprio intorno ai cammini e al turismo spirituale che si struttura uno degli assi portanti della presenza dell'Umbria a BIT, in un momento particolarmente significativo del percorso di avvicinamento all'Ottavo Centenario della morte di San Francesco d'Assisi, in programma nel 2026. Un appuntamento di portata mondiale che la Regione Umbria sta preparando in sinergia con il Comitato Nazionale, le Famiglie Francescane e il Comune di Assisi, interpretandolo non solo come ricorrenza religiosa, ma come grande occasione di valorizzazione turistica e culturale, fondata sui valori universali di pace, inclusione e custodia del Creato. In occasione di BIT, la Regione anticipa e presenta alcuni elementi del percorso progettuale e culturale che accompagnerà il Centenario, restituendo ai cammini il ruolo di vera e propria ossatura identitaria dell'Umbria contemporanea.

In questo quadro si inseriscono la Ciclovia Francescana, itinerario di circa 180 km che attraversa 12 Comuni umbri, e il progetto "Walk & Roll: Dash to Assisi", dedicato alla mappatura tecnica accessibile della Via di Francesco tra Pietralunga e Assisi, che porta il tema dell'accessibilità al centro del dibattito sui cammini, trasformandolo in patrimonio condiviso.

Accanto ai cammini, ecco anche le esperienze legate ai siti Natura 2000, sviluppate attraverso il progetto europeo LIFE IMAGINE, come l'Itinerario delle biodiversità di Civita di Cascia e l'Itinerario del Forest Bathing nei Monti Martani, insieme a nuovi percorsi di rigenerazione turistica che interessano territori come le Gole del Nera a Narni e il Cammino di San Valentino.

All'interno di questo disegno complessivo trova spazio anche la nuova Guida di Repubblica "Umbria, destinazione sport", insieme alla candidatura di Perugia a Capitale europea dello sport 2028.

E ancora la presentazione di "Bike in Umbria", il nuovo portale verticale dedicato al cicloturismo, che evolve la sezione tematica di Umbriatourism in una piattaforma autonoma e specialistica. Il portale offrirà mappe interattive, tracciati GPX scaricabili, geolocalizzazione dei servizi, un calendario eventi dedicato e si inserisce in un lavoro strutturale più ampio che vede nel bando "Bici in Comune" di Sport e Salute uno degli strumenti centrali per la costruzione del prodotto cicloturistico regionale. Tra le iniziative territoriali già operative presentate a BIT figurano "Umbria Nord-est Trail Land" con capofila Gubbio, "Umbria Green Route" a Orvieto e "Bevagna in Bici per una Comunità Attiva e Sostenibile".

Nel corso delle tre giornate, lo stand Umbria ospita un programma articolato di incontri e presentazioni, con la partecipazione della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, dell'Assessora al Turismo e allo Sport Simona Meloni, dell'Amministratore Unico di Sviluppumbria Luca Ferrucci, di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e testimonial del mondo sportivo come Massimiliano Rosolino, e Maurizio Damilano. L'evento sarà moderato e condotto dal giornalista sportivo Pierluigi Pardo. La partecipazione della Regione Umbria a BIT è organizzata e gestita da Sviluppumbria.