(UNWEB) – Perugia, - La Cabina di Coordinamento Sisma 2016, riunitasi in data odierna ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.L. 189/2016, ha dato il via libera a una serie di provvedimenti cruciali per l'avanzamento della ricostruzione, con particolare attenzione al territorio della Regione Umbria.

La seduta si è aperta con l'approvazione dei rinnovi delle convenzioni con Fintecna S.p.A. (per il supporto tecnico-ingegneristico e amministrativo/contabile, e per lo sviluppo delle piattaforme informatiche) e con Invitalia S.p.A. (per il supporto tecnico e amministrativo), garantendo così la continuità operativa delle strutture commissariali.

Focus Umbria: approvazione del nuovo Piano Opere Pubbliche

Il punto centrale per l'Umbria è stato l'approvazione del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche, proposto dall'USR Umbria e validato dal Comitato Istituzionale regionale lo scorso 12 gennaio. Il Piano mobilita risorse per un importo complessivo di € 50.500.423,37 per il 2026, destinato a 72 interventi tra le province di Perugia e Terni.

I criteri di selezione hanno privilegiato:

• Interventi censiti e validati tramite la piattaforma SOSE, istituita dal Commissario Straordinario per il monitoraggio dei danni con nesso causale con il sisma 2016.

• Opere di rigenerazione urbana connesse al sisma (esclusivamente per il Cratere) e manufatti di particolare interesse pubblico e collettivo (Cratere e Fuori Cratere).

• Un equo riparto delle risorse tra Cratere (70%) e Fuori Cratere (30%).

Un'attenzione specifica è stata riservata al Comune di Spoleto (Cratere), al quale sono stati destinati circa 11 milioni di euro, riconoscendo la maggiore dimensione comunale e il corposo numero di segnalazioni sul SOSE.

Sono stati inoltre inseriti alcuni interventi relativi al sisma 2009 nel territorio di Marsciano, in attuazione dell'Ordinanza n. 51/2018.

Sono stati invece esclusi dal nuovo piano opere pubbliche gli interventi ricadenti nei comuni di Norcia, Cascia e Preci, che saranno oggetto di specifica programmazione tramite Ordinanze Speciali.

Prossime tappe per i soggetti attuatori:

• Entro il 31 marzo 2026: invio all'USR e al Commissario del cronoprogramma delle fasi attuative e nomina dei RUP (Responsabili Unici del Procedimento).

• Entro il 31 maggio 2026: avvio delle procedure per l'affidamento della progettazione degli interventi.

• Entro il 31 dicembre 2026: avvio delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori.

Approvate ulteriori ordinanze di modifica e integrazione

Sono state approvate anche diverse modifiche e integrazioni a precedenti Ordinanze, anch'esse proposte dall'USR Umbria:

• Modifiche Ordinanza n. 109/2020: Incremento dell'importo per il "Palazzo Comunale in Piedipaterno" nel Comune di Vallo di Nera (PG) a € 1.000.000,00 (+ € 230.823,98).

• Modifiche Ordinanza n. 137/2023 e n. 129/2022:

- È stato confermato per le "Mura Urbiche del Capoluogo" di Montefalco uno stanziamento di € 3.666.810,00, cruciale per l'urgente messa in sicurezza e il successivo ripristino della cinta muraria parzialmente crollata in data odierna, dividendolo in due lotti per consentire i lavori urgenti (Lotto 1: € 294.000,00; Lotto 2: € 3.372.810,00);

- Incrementi di stanziamenti per la cappella del cimitero di Meggiano – Piedilacosta, nel Comune di Vallo di Nera, (+ € 74.713,24 per complessivi € 424.713,24)

- Incrementi di stanziamenti per il "Complesso San Francesco" a Norcia (+€ 2.070.918,00 per un totale di € 7.430.000,00)

- Incrementi di stanziamenti per il Ponte sul fiume Chiascio nel Comune di Sigillo (+€ 16.620,26 per complessivi € 396.453,97)

- Incrementi di stanziamenti per la chiesa del cimitero di San Giacomo" nel Comune di Spoleto (+ € 18.659,00 per complessivi € 120.000,00).

• Rimodulazione risorse Ordinanza Speciale n. 11/2021 (Norcia) per il "nuovo polo scolastico" a Norcia al fine di destinare € 1.106.000,00 al ripristino della funzionalità dell'attuale palestra dell'IIS "R. Battaglia", individuando l'USR Umbria come soggetto attuatore. È stato inoltre approvato un aumento delle risorse finanziate per il tratto da Porta Romana a Porta Orientale delle mura urbiche (+€ 2.984.005,85) e un'estensione dell'intervento al tratto complementare da Porta Orientale a Porta Romana (€ 7.540.452,00). È previsto anche un incremento per l'intervento sul palazzetto del tennis per complessivi € 2.284.813,28.

• Modifiche Ordinanza n. 132/2022: Incremento di finanziamento a complessivi di € 820.000,00 per l'intervento sulla Basilica di Santa Chiara ad Assisi (PG).

Inoltre, relativamente alla Ricostruzione privata, l'Ordinanza n. 222/2025 è stata modificata, introducendo la facoltà di rinunciare ai bonus fiscali e di beneficiare dell'incremento del contributo, con l'aggiornamento e adeguamento dei costi parametrici, fino alla liquidazione del saldo finale.

Sisma 2023: primo stralcio per la ricostruzione delle chiese in Umbria

Infine, per il sisma del 9 marzo 2023 di Umbertide, Gubbio e Perugia, è stata approvata la nuova ordinanza n. 6 del 5 marzo 2026. Tale ordinanza contiene il primo stralcio del piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto per i territori delle Regioni Marche e Umbria.

In questa fase, gli interventi saranno finanziati esclusivamente per le attività di progettazione e le connesse funzioni tecniche (limite massimo del 10% del valore complessivo).

In Umbria, il piano stralcio riguarda le seguenti chiese:

• Chiesa della Madonna della Neve, Umbertide (€ 198.343,21)

• Chiesa della Madonna della Piazza, Umbertide (€ 123.697,41)

• Chiesa di San Pietro in Romeggio, Umbertide (€ 984.067,85)

• Chiesa di Santa Maria Assunta in Mantignana, Corciano (€ 857.546,86)

• Chiesa di Santa Maria Maddalena in Cenerente, Perugia (€ 787.482,93)

• Chiesa di San Giovanni Battista e San Michele in Coltavolino, Perugia (€ 1.294.160,36)

• Chiesa di Santa Maria della Misericordia in Rancolfo, Perugia (€ 1.506.037,37)

• Chiesa di Santa Teresa degli Scalzi, Perugia (€ 2.204.108,51).

La presidente della Regione, che è anche vice commissario alla ricostruzione, Stefania Proietti, esprime profonda soddisfazione per l'approvazione del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nel territorio regionale, un risultato cruciale che segna un ulteriore e significativo passo avanti nel percorso di ricostruzione post-sisma 2016.

"Questo Piano – ha detto la Presidente Proietti - include 72 interventi per un importo complessivo di oltre 50,5 milioni di euro e rappresenta un impegno concreto e mirato per il ripristino e la riqualificazione del patrimonio pubblico della nostra regione, sia nei comuni del Cratere (70%) che al di fuori del Cratere (30%). L'approvazione è il frutto di un lavoro sinergico e rigoroso che ha visto la stretta collaborazione tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria e tutti gli Enti locali interessati. L'obiettivo è chiaro: non solo riparare, ma rigenerare il tessuto urbano e sociale colpito dal sisma, restituendo alle comunità strutture essenziali, luoghi di aggregazione e simboli della loro identità".

La presidente accoglie con compiacimento anche l'approvazione dell'ordinanza del commissario straordinario n. 6: "un atto fondamentale che dà il via alla ricostruzione degli edifici di culto danneggiati dal sisma del 9 marzo 2023 nei territori di Umbertide, Gubbio e Perugia. Questa ordinanza approva il primo stralcio del Piano di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto per le Regioni Marche e Umbria. Si tratta di un segnale concreto per le nostre comunità, che vedranno il recupero di un patrimonio storico, culturale e spirituale di inestimabile valore".

"Questo risultato – conclude la presidente - non è solo un atto burocratico, ma il punto di partenza essenziale per il ripristino di luoghi che rappresentano l'identità, la memoria e la resilienza dei nostri territori. L'impegno della Regione, insieme all'Ufficio speciale per la ricostruzione diretto dall'ingegner Fagotti, continua a essere al massimo per assicurare la celerità e il rigore nella fase progettuale e, di conseguenza, per garantire la più rapida apertura possibile dei cantieri".