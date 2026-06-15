Presentata a Palazzo Donini la manifestazione che celebra l'eccellenza della filiera brassicola regionale. Riflettori accesi il 19 e 20 giugno al Complesso di San Nicolò con degustazioni, street food e masterclass guidate da esperti. Annunciate anche le date estive e autunnali di "Birrifici Aperti"

(UNWEB) Perugia, – Tradizione, innovazione e turismo esperienziale si incontrano nel cuore dell'Umbria. È stata presentata questa mattina a Perugia, nella Sala Fiume di Palazzo Donini, la terza edizione di "Umbria Lup & Beer – Fiera della Birra Artigianale e Agricola Umbra", l'evento istituzionale interamente dedicato alla valorizzazione della filiera brassicola e del luppolo della regione.

La manifestazione, che si terrà venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026 presso il Complesso Monumentale di San Nicolò a Spoleto, rappresenta ormai la nuova frontiera dell'enogastronomia e del turismo rurale del territorio. Durante la conferenza stampa sono state inoltre svelate le date ufficiali di "Birrifici Aperti", l'iniziativa diffusa che vedrà ben 18 realtà locali, da San Giustino a Terni, aprire le proprie porte al pubblico con eventi, musica e degustazioni nei giorni del 21 giugno e del 21 settembre.

Il sipario si alzerà venerdì 19 giugno alle ore 17.00 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità. In entrambe le giornate, i visitatori potranno accedere a una spillatrice collettiva con 3 degustazioni gratuite a persona, accompagnate dal DJ Set e dallo Street Food locale curato dalla Pro Loco di San Giacomo. Spazio anche alla sensibilizzazione con il corner dedicato al "Bere Responsabile".

«La filiera della birra artigianale e agricola umbra – dichiara Simona Meloni, assessore regionale alle Politiche Agricole - rappresenta un'eccellenza in fortissima crescita, capace di coniugare l'innovazione dei nostri giovani imprenditori agricoli con la sostenibilità della materia prima, a partire dal luppolo "made in Umbria". Come Regione continuiamo a sostenere convintamente eventi come questo e l'iniziativa "Birrifici Aperti", perché crediamo che il binomio tra agroalimentare di qualità e promozione turistica sia la chiave per far scoprire l'Umbria più autentica e segnare una nuova frontiera dell'economia rurale. Un grazie sincero al lavoro splendido dei partner e di tutti i birrifici che rendono questa esperienza realizzabile ogni anno»

«Ospitare nel Complesso di San Nicolò un evento che unisce eccellenza artigianale, giovani produttori e turismo rurale è per Spoleto – conferma il sindaco Andrea Sisti – motivo di grande orgoglio. "Umbria Lup & Beer" non è solo una vetrina per i nostri straordinari birrifici, ma un modello di turismo esperienziale capace di attrarre appassionati e visitatori. La città accoglie questa due giorni -fra divertimento e cultura brassicola- che si inserisce perfettamente nella nostra visione di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni».

Secondo Devis Cruciani, amministratore Unico, 3A-PTA, «la manifestazione è l'ulteriore contributo alla valorizzazione un lavoro strutturato e consolidato che portiamo avanti quotidianamente a favore dell'ambiente agricolo e dei percorsi del gusto, elementi chiave per lo sviluppo e l'identità del nostro territorio, insieme ai soci ed alla Regione Umbria».

Il cuore tecnico dell'evento sarà composto da 4 Masterclass esclusive (venerdì 19 giugno, dalle 17.30 alle 21.30) che proporranno veri e propri viaggi sensoriali alla scoperta dei formaggi del territorio abbinati alle birre artigianali umbre. I percorsi guidati saranno curati da tre nomi di spicco del settore: Simone Cantoni (giornalista e giudice internazionale), Giovanni De Francesco (ricercatore UNIPG e panel leader al CERB) e Antonio Andreani (docente di antropologia e chimica degli alimenti).

Ore 17.30 – Masterclass 1: Umbria Beer and cheese: a ciascuna il suo... Un viaggio alla scoperta degli intrecci perfetti tra birre del territorio e formaggi locali (a cura di G. De Francesco e A. Andreani).

Ore 18.30 – Masterclass 2: Un fermento secolare dal Belgio. Itinerario tra le produzioni umbre ispirate alla tradizione brassicola belga (a cura di S. Cantoni e A. Andreani).

Ore 19.30 – Masterclass 3: Il lato aromatico della birra: dentro il dry hop. Focus sulle birre luppolate regionali e la loro complessità aromatica (a cura di G. De Francesco e A. Andreani).

Ore 20.30 – Masterclass 4: Aperibirra. Le birre a bassa fermentazione, leggere e fresche, ideali per un aperitivo alternativo (a cura di S. Cantoni e A. Andreani).

Tutti i dettagli sul programma, l'elenco dei birrifici artigianali partecipanti e i laboratori tecnici sono consultabili sul sito ufficiale: www.umbrialupandbeer.it e sui canali social della manifestazione.

«La legge regionale - spiega Ombretta Marconi, Direttrice del CERB -ha aiutato a dare una ulteriore veste giuridica e slancio strategico alla filiera brassicola umbra. Come CERB, supportiamo quotidianamente questo percorso normativo e di crescita mettendo la ricerca scientifica, l'analisi qualitativa e la formazione al servizio dei produttori locali. Il nostro obiettivo è garantire che l'identità e l'eccellenza delle birre artigianali e agricole del territorio siano supportate da un rigore tecnico capace di renderle competitive e uniche sul mercato».

«La partecipazione di ben 18 birrifici a questa edizione e l'avvio della stagione diffusa di "Birrifici Aperti" conclude il Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Umbria, Federico Sisti - dimostrano la straordinaria vivacità e la maturità commerciale di un comparto che ha saputo fare rete. Come Camera di Commercio sosteniamo con forza questa progettualità, perché la formula destagionalizzata delle aperture di giugno e settembre allunga l'attrattività turistica del territorio e trasforma la filiera brassicola in un asset economico stabile. Non parliamo più solo di un'eccellenza agroalimentare, ma di una vera e propria rete d'impresa capace di generare valore, occupazione e marketing territoriale da San Giustino a Terni per tutto l'anno».