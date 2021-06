(UNWEB) SAN MARTINO IN CAMPO (PG) - L'ASD Country Tennis Sporting Club raddoppia, ridando luce ad uno dei circoli di tennis più storici del panorama regionale, quello di San Martino in campo.

Sabato 12 giugno, infatti, sono stati inaugurati i due campi in terra rossa, prima parte di un progetto realizzato in armonia con la ProLoco San Martino in campo, che prevede anche l'imminente lavorazione di altri 3 campi da Padel nello stesso Green Park di San Martino.

Un progetto che parte da lontano, più precisamente dai giorni più cupi del 2020, quando il mondo è stato costretto a soste e ripartenze, ad attività limitate e a cambi di programma continui, a Bastia il Country lavorava per offrire ai suoi aficionados ancora migliori proposte sportive.