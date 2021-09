L'appuntamento è fissato per il 2022 dal 23 al 29 settembre

(UNWEB) Perugia. Perugia si prepara a ospitare la seconda edizione dei TAFISA European Sport for All Games, rassegna promossa da Federazione italiana giochi e sport (FIGeST) e The Association for International Sport for All (TAFISA).

L’iniziativa, a carattere internazionale e patrocinata da Coni Umbria e Coni nazionale, è stata presentata alla sala Rossa di Palazzo dei Priori dai vertici della Tafisa, organizzazione non governativa e senza scopo di lucro con oltre 360 membri in 170 Paesi, leader internazionale del movimento Sport per tutti, e FIGeST, host dell’evento, dal presidente regionale del Coni, dal coordinatore del comitato organizzatore del festival e dall’amministrazione comunale rappresentata dall’assessorato allo sport.

Il “Festival europeo dello sport per tutti” si svolgerà dal 23 al 29 settembre del 2022. Perugia sarà il cuore strategico della manifestazione destinata a coinvolgere anche altri centri dell’Umbria (Gualdo Tadino, ad esempio, sarà protagonista della giornata finale). Già individuate alcune delle location del capoluogo umbro che saranno utilizzate per la manifestazione, tra cui sala dei Notari e stadio Santa Giuliana. L’amministrazione comunale tramite l’assessorato allo sport intende coinvolgere associazioni e attività economiche dell’acropoli per eventi collaterali capaci di rendere più penetranti le finalità proprie di una manifestazione multidisciplinare e multiculturale che si trasformerà anche in una grande occasione di rilancio e visibilità per il centro storico. Il festival sarà inoltre una conferma dell’attenzione tributata dal territorio agli sport tradizionali attraverso l’accoglienza, per la prima volta, di numerose discipline e delegazioni di vari Paesi.

Sarà messo a punto un programma ricco di iniziative, con competizioni sportive amichevoli, esibizioni, dimostrazioni, scambi di buone pratiche, convegni, workshop di approfondimento da sviluppare anche in collaborazione con l’Università di Perugia, incontri con esperti e professionisti di varie discipline, momenti di informazione e formazione.

È prevista la partecipazione di circa 30 delegazioni provenienti da tutta Europa per un totale di circa 350 atleti, protagonisti principalmente del mondo sportivo tradizionale, ma anche università, unioni sportive nazionali, municipalità e altre realtà del mondo dello Sport per tutti. A queste si aggiungeranno anche vere e proprie federazioni internazionali.

Il presidente FIGeST, affiancato dal segretario generale, da un consigliere e dal presidente di Figest Umbria, ha parlato della nascita e sviluppo del progetto sottolineando che “avere a disposizione una città come questa, dove ha sede la nostra federazione, è stato anche un importante biglietto da visita per costruire una forte squadra di lavoro. Ricordo in particolare che il già segretario generale Coni e maestro di sport, ha subito sposato questa iniziativa e oggi è fulcro dell’organizzazione”.

Il segretario generale TAFISA, per cui era presente anche lo junior director, ha rilevato che “l’Italia è uno Stato che si distingue anche per lo Sport for all. Lo sport porta le persone a ricongiungersi e quindi può contribuire a ripristinare l’assetto sociale messo a dura prova dalla pandemia”. Secondo il presidente regionale del Coni “Perugia sarà al centro di un’attività importantissima a livello internazionale e il Coni è lieto di sostenere attività come quella che TAFISA ha proposto. Non stiamo presentando un’attività agonistica, ma un festival che portando i giochi tradizionali nei centri storici sarà utile, specie in questo periodo, per rilanciare una nuova cultura dello sport”.