(UNWEB) Domenica 3 ottobre la squadra del Tiro a Volo Perugia parteciperà al Campionato Italiano di Società presso il Tav Roma di Lunghezza Roma Est . La delegazione perugina è composta da 6 atleti oltre ad una riserva ed al dirigente accompagnatore .



Va ricordato che la Tav Perugia è l’unica società sportiva dilettantistica con sede nel Capoluogo che rappresenta la città in questo nobile sport.

Gli atleti sono : Categoria Eccellenza: Leonardo Brozzetti; Categoria Prima : Migliarini Giuseppe, Cherubini Scarafoni Dante; Categoria Seconda: Allegrini Mauro; Categoria Terza: Boto Lucio, Ragnoni Fabio . Dirigente Accompagnatore il presidente Moreno Cosimetti

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a volo Perugia, con sede in via dei Bastai a Perugia, svolge le sue attività in convenzione nel Centro Sportivo denominata TAV Umbriaverde in Loc. S. Arnaldo a Massa Martana un meraviglioso contesto verde e di tranquillità, tipica delle colline umbre, in cui si affaccia lo stand tiravolistico che mette in risalto lo stretto rapporto esistente fra la pratica sportiva, l’ambiente e la natura che lo circonda.

Completamente avvolto dalle verdi colline umbre di Todi e di Massa Martana, l’impianto è composto da 6 campi polivalenti forniti dei migliori macchinari d’avanguardia nei quali è possibile praticare tutte le discipline olimpiche della Fossa olimpica, Skeet, Double Trap, oltre alle discipline non olimpiche del Percorso caccia, Compak e Fossa universale.

L’impianto è inoltre munito di una armeria attrezzata di tutte le marche di cartucce dove è possibile noleggiare il tipo e il modello di fucile che si desidera per neofiti o per professionisti e dove è possibile far pervenire su prenotazione i quantitativi e le tipologie desiderate in tempi brevissimi.

Tutte le informazioni sul sito www.tavperugia.it e sui canali social del team.