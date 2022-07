Il 46esimo Micro World Championship 2022 si terrà a Castiglione del Lago dal 23 al 30 luglio

Da lunedì al via le regate che animeranno il Lago Trasimeno fino a venerdì 29

(UNWEB) Castiglione del Lago, – Al via il 46esimo Micro World Championship 2022, competizione internazionale di vela organizzata dal Club Velico Castiglionese, che si terrà a Castiglione del Lago dal 23 al 30 luglio. La prima giornata dell’evento è stato dedicato alle registrazioni e ai controlli di stazza sulle imbarcazioni. Domani, domenica 24 luglio, alle ore 18 è prevista la cerimonia di apertura davanti al palazzo del Comune di Castiglione del Lago. I 36 equipaggi in gara, prima dell’appuntamento in piazza, sfileranno tra le vie del centro storico, accompagnati dalla musica della soul marching band Gli Sbandati, messa gentilmente a disposizione dalla manifestazione Trasimeno Blues. Alla cerimonia di apertura prenderanno parte alcuni rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco e l’assessore allo sport di Castiglione del Lago, Matteo Burico e Andrea Sacco, ed il presidente di Micro Class Italia, Marco D’Alba.

Le regate prenderanno il via lunedì 25 luglio e sono in programma fino a venerdì 29 luglio. Le premiazioni e la proclamazione dei vincitori si terranno sempre venerdì alle ore 18, a conclusione della prova finale. La cadenza della manifestazione e gli orari delle regate saranno decisi dal Comitato di Regata. Gli equipaggi saranno premiati secondo i seguenti criteri: 1° assoluto nella classifica generale – proclamato Campione mondiale 2022 Micro Class, 2° e 3° assoluto nella classifica generale; e quindi 1°, 2° e 3° nelle categorie Racer, Cruiser e Vintage. Premiati anche il 1° timoniere donna e il 1° timoniere più giovane. I Paesi di provenienza dei partecipanti sono Australia, Austria, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Stati Uniti d’America. A tenere alti i colori dell’Umbria saranno due equipaggi veramente competitivi composti da: Lorenzo Carloia, timoniere, Luca Coppetti, Stefano Garzi (Campioni Europei - categoria Cruiser, Marsiglia 2021 e Campioni Italiani assoluti a Venezia 2021 e a Venezia 2022) che gareggiano su “Strambaii”; Isabella Conciarelli, timoniere, Lisa Zucchini, Michele Barbieri (Campioni Italiani, categoria Cruiser, Venezia 2022) su “Strambai”.

Per l’organizzazione del mondiale il Club Velico Castiglionese gode della collaborazione di Regione dell’Umbria, del Comune di Castiglione del Lago, dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, delle Camere di Commercio dell’Umbria, del Coni, della Fiv (Federazione italiana vela) e Seconda Zona Fiv (Umbria Toscana, La Spezia); ha il contributo di Banca Mediolanum (Consulenti finanziari Perugia, main sponsor), Giovanni Raspini, Argentiere in Arezzo, Vini Duca della Corgna; si avvale, infine, della collaborazione di Hotel Duca della Corgna, Hotel Trasimeno e Residence Castiglione.