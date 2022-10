Il torneo era rivolto alle categorie under 14 ed under 16

(UNWEB) Perugia. E’ andata in archivio con la vittoria della SS Lazio Nuoto la IX edizione del torneo di pallanuoto “Eurochocolate Città di Perugia” riservato alle categoria under 14 ed under 16.

Presso la piscina “Pellini” in vasca società di altissimo livello tra le migliori in Italia nelle due categorie in competizione: basti pensare che erano presenti al torneo cinque tra le otto finaliste del campionato italiano under 16 disputato lo scorso mese di luglio.

La formula della competizione prevedeva due gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno per entrambe le categorie, con successive semifinali” tra le prime due di ogni girone e le seconde due di ogni girone e finali tra le formazioni vincitrici.

La vittoria del torneo veniva assegnata alla società che avesse conseguito il miglior punteggio dato dalla somma dei risultati delle due categorie partecipanti (Under 14 ed Under 16).

Al termine delle gare successo per la prima volta in questo torneo, per la SS Lazio Nuoto in virtù del primo posto nella categoria Under 16 e del secondo posto nella categoria Under 14.

Secondo posizione assoluta, invece, per lo Sporting Club Quinto 1921 con un 1° posto nella categoria Under 14 ed un 2° posto nella categoria Under 16.

Al terzo posto i campioni d’Italia in carica della Roma Vis Nova Pallanuoto, seguiti dai padroni di casa della Libertas Rari Nantes Perugia (quarti), dal Bogliasco 1951 (quinto), dal Nuoto Catania (sesto), dall’Alma Nuoto (settimo) e dalla Rari Nantes Florentia A.S.D. (ottavo).

L’assessore allo sport Clara Pastorelli ed il consigliere Paolo Befani, presente alla premiazione in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, hanno ringraziato la Libertas Rari Nantes Perugia per la perfetta organizzazione del torneo, particolarmente apprezzata dalle società provenienti da tutta Italia.

“Nuoto e pallanuoto – commentano l’assessore ed il consigliere – sono discipline molto amate dai perugini. La piscina, infatti, rappresenta in molti casi la prima esperienza sportiva per i nostri bambini e bambine. E’ stato molto bello assistere ad una competizione giovanile come il IX torneo Città di Perugia cui hanno partecipato società provenienti da varie regioni del Paese, a conferma del successo di un’iniziativa ormai consolidata”.