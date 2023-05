(UNWEB) Perugia. Dopo due settimane intense e di passione il Torneo di S.Martino in Campo, valido come I Tappa del Circuito dell'Olio, è giunto alla fine. Un' edizione, la seconda per giovane struttura inaugurata proprio un anno fa, che rimarrà negli annali del Tennis Umbro. 240 i partecipanti, tra cui 39 donne, provenienti da tutta l'Umbria ma anche dalla Toscana. Tanti anche gli spettatori presenti alle partite, ed il pienone della finalissima è il giusto prologo di una manifestazione che ha visto il collaudato staff del Tennis Country Sporting Club prodigarsi oltre misura per soddisfare le necessità degli atleti.

Alle premiazioni, accompagnate da un gustoso intrattenimento gastronomico, erano presenti le massimoe istituzioni civili e sportive: il Consigliere del Comune di Perugia Paolo Befani, il presidente della Proloco di S. Martino Lucio Gallina, del Coni, il Delegato Provinciale del Coni Fabio Moscatelli, il Presidente Roberto Carraresi e il consigliere Federica Calzibelli per la Fitp, il Presidente del Circuito dell'Olio Stefano Proietti, il Gat Mario Malizia e l'Arbitro Mauro Valeriani...oltre agli sponsor, Federico Magni per Dv Auto, Roberto Ridolfi per Zeropeli e Luca Piobbico per la Ferramenta l'Utensile.

Il presidente del club Marco Bertolini ha concluso le premiazioni con una massima: "il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo".

Questi i vincitori dei quattro tabelloni, con i giocatori di casa protagonisti assoluti.

4^Cat. Femminile

1^class. Selene Cecchetti (Tennis Country Sporting Club)

2^Class. Eleonora Falucca (Tc Tavernelle)

4^Cat. Maschile Limitato.4.3

1°Class. Marco Gubbiotti (Tennis Country Sporting Club)

2° Class. David Bovini (Tc Colombella)

3^Cat Maschile concl.3.5/3.3

1^Class. Michelangelo Massetti (Junior Perugia)

2° Class. Edoardo Reali (Tennis Country Sporting Club)

3^Cat. Maschile 3.2/3.3

1° Class. Andrea Baldoni

(Tennis Country Sporting Club)

2° Class. Ettore Mencarelli Tennis (Tc Sinalunga)