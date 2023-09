(UNWEB) A Perugia l'ultima tappa dell'iniziativa promossa in collaborazione con la Federciclismo Umbria. Il Presidente Massimo Alunni: "Tanti iscritti, oltre trecento, grazie allo Csen Umbria per il prezioso supporto"

Si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 7 settembre a Perugia, presso il velodromo comunale di Pian di Massiano, la quarta e ultima tappa della seconda edizione del Trofeo Tipo Pista Csen Umbria 2023. Un evento ciclistico ideato dalla Federiciclismo Umbria in collaborazione con il comitato regionale del Centro Sportivo Educativo Nazionale. Precedentemente i giovani atleti si sono misurati a Foligno, Criterium Amoni Assicurazioni (27 luglio), a Gualdo Tadino, Memorial Paola Scoppolini (9 agosto) e a Terni (24 agosto), grazie alla collaborazione delle locali società, UC Foligno ASD, GS Avis Gualdo Tadino ASD, ASD Ciemme e GS Forno Pioppi Fortebraccio ASD (tappa di Perugia). Complessivamente si sono registrate 202 iscrizioni e una partecipazione di 351 atleti (dai 10 ai 18 anni), con una media di partecipanti effettivi di 88. Presenti molte società ciclistiche umbre, con alcune provenienti da Marche, Lazio, Emilia Romagna, Toscana e Campania.

"Siamo molto soddisfatti – dichiara il Presidente della Federciclismo Umbria, Massimo Alunni – per come è stato organizzato il trofeo, grazie al prezioso contributo delle società organizzatrici e per l'alto numero di partecipanti. Un successo che è giusto condividere con lo Csen Umbria, che ringrazio per la collaborazione".

Soddisfatto anche il Presidente dello Csen Umbria, Fabbrizio Paffarini: "Una bella emozione vedere così tanti giovani ciclisti misurarsi in questa affascinante disciplina, fatta di grande fatica ma anche di forti emozioni. Grazie alla Federiclismo Umbria, al Presidente Massimo Alunni e al suo staff per il grandioso e preciso lavoro".

Alla tappa di Perugia ha fatto registrare la sua presenza anche l'Assessore allo Sport comunale Clara Pastorelli. "E' bello vedere così tanti giovani entusiasti di praticare il ciclismo e di farlo in questa struttura immersa nel verde e in un contesto sportivo generale. Complimenti alla Federciclismo Umbra e allo Csen Umbria per la pregevole iniziativa. L'amministrazione comunale auspica che il velodromo sia sempre di più utilizzato per eventi come questo".

Presenti a Pian di Massiano nell'ultima tappa perugina anche Roberto Cocchieri e Andrea Pastorelli Vice Presidenti FCI Umbria, il segretario FCI Umbria Luca Giovagnoni, Luciano Bracarda Presidente Provinciale Perugia FCI e Francesco Proietti Presidente Nazionale Csen. Una menzione la meritano anche il Direttore di gara, Enzo Amantini, lo speaker Fabrizio Amodio, i giudici di gara designati e il personale medico della CISOM.

I VINCITORI DEL TROFEO

G4M

CESARINI LORENZO (ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA)

G4F

FONDACCI EMMA (ASD NESTOR MARSCIANO)

G5M

BATTISTELLI FILIPPO (ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA)

G5F

LUNA ALESSANDRA (ASD UC FOLIGNO START)

G6M

PASSERI NICOLO' (ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA)

G6F

BOLLETTA AURORA (ASD UC FOLIGNO START)

DONNE ESORDIENTI

GRILLO GIULIA (UC CITTA' DI CASTELLO ASD)

ESORDIENTI I ANNO

LONGARI VITTORIO (UC CITTA' DI CASTELLO ASD)

ESORDIENTI II ANNO

BRAMINI GORETTI GIORGIO (ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA)

DONNE ALLIEVE

CABRI SOFIA (POLISPORTIVA FIUMICINESE FAIT ADRIATICA)

ALLIEVI

BATTISTELLI PIETRO (ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA)

DONNE JUNIORES

COZZARI GIULIA (TEAM CINGOLANI)

JUNIORES

CAON ALESSANDRO (UC FOLIGNO ASD)