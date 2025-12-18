(UNWEB) Perugia. Nel weekend scorso a Perugia più grande manifestazione promozionale di Kung Fu d’Italia a livello di partecipazione.

Presso il Palabarton Energy 68 società sportive presenti, con oltre 700 atleti partecipanti, 40 arbitri e 38 addetti all’organizzazione, hanno reso questa manifestazione un evento sportivo di portata nazionale confermando Perugia come capitale del Kung fu.

Con grande emozione, il direttore di gara M° Mattia Lorenzi, presidente dell’associazione perugina Italy chinese kung fu association, organizzatrice dell’evento, ha presentato la competizione, invitando le società ad entrare sul palcoscenico principale per la rituale sfilata che inaugura l’inizio ufficiale delle gare.

Le spettacolari esibizioni di tai chi dei grandi Maestri Rino Limoli dei dragoni del sud della Sicilia e della Maestra cinese Zhan Qiuju grande esperta; a seguire esibizioni di shaolin dei Maestri Agatino di Fazio (Sicilia) e Andrea Crocioni con la sciabola (Perugia). Sul palco molte autorità italiane. Dall’assessore allo sport del Comune di Perugia, Pierluigi Rossi, al presidente provinciale CSEN, Giuliano Baiocchi, a Marco Racano, presidente World CKA e Luca Torcolo, presidente TAI CHI THERAPY.

Le società provenienti da fuori regione hanno trovato un’ambiente ospitalità nelle varie strutture ricettive di Perugia e sono state contente di partecipare ad un evento dove l’importante è condividere i valori importanti dello sport al di là delle vittorie o sconfitte.

La gara si è svolta in scioltezza nonostante la mole importante di atleti; basti pensare che il sabato l’organizzazione con 7 aree diverse ha potuto concludere alle 17,15 grazie all’impegno di arbitri, degli atleti e soprattutto di tutto lo staff al quale hanno partecipato anche gli studenti di Scienze motorie dell’UNIPG con grande professionalità e dedizione.

Per il tui shou l’atleta VICTOR DI GEMMA della Martial Instict ha ricevuto la coppa di miglior atleta guadagnandosi il Pass per l’evento internazionale 2° World TUI SHOU cup che si terrà in Spagna nel prossimo febbraio 2026.

Per il premio Best Fighter, miglior combattimento a contatto pieno categoria -70Kg, si aggiudica la coppa l’atleta CONGEDO ANDREA del team ACCADEMIA TIEN SHAN PAI dalla Puglia.

Premi alla società più numerosa ITALIANA con 45 atleti alla Bewater Matial Art del M° Andrea Crocioni.

Grandi risultati degli atleti della società di casa la ITALY CHINESE KUNG FU ASSOCIATION che ha vinto oltre 70 medaglie aggiudicandosi la seconda posizione nel medagliere Ufficiale.

Sono queste le manifestazioni sportive che, oltre a regalare sano agonismo, rendono un palazzetto unito nel rispetto e nella fratellanza marziale, tra genitori, accompagnatori, maestri e atleti provenienti da tutta Italia si è respirata la vera essenza dello sport.

L’organizzazione ha voluto sottolineare il contributo di tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione. In particolare, un plauso è stato rivolto alla responsabile di segreteria Aurora Sumerano, ai maestri e agli atleti della Italy Chinese Kung Fu Association, e a tutti gli staff che hanno lavorato con dedizione e professionalità.

Il direttore di gara, M° Mattia Lorenzi, ha evidenziato come la riuscita dell’evento sia stata il frutto di una collaborazione corale, capace di unire studenti universitari, tecnici e volontari in un unico grande progetto sportivo.

Lo sguardo è già rivolto al futuro: Perugia si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento di rilievo internazionale, previsto per maggio 2026, che promette di portare ancora una volta la città al centro della scena mondiale del Kung Fu e del Tai Chi.