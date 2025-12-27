(UNWEB) Il Trofeo Todi Cross, ufficialmente alla sua prima edizione, vuole subito imporsi all'attenzione del panorama ciclocrossistico del Centro Italia e anche oltre, richiamando un nutrito numero di partecipanti: ben 169 gli atleti iscritti, tra agonisti e amatori, in rappresentanza delle società di casa umbre ma anche dalle regioni vicine come Lazio, Abruzzo, Marche, Toscana ed Emilia Romagna.

I dirigenti del sodalizio Fortebraccio da Montone si stanno prodigando con entusiasmo, spirito di sacrificio e volontariato, insieme alla famiglia Longari e ad altre realtà attive del ciclismo regionale umbro (UC Città di Castello, Cicloturistica Massa Martana e Bikeland Team Bike 2003) per garantire l'ottima riuscita della manifestazione, in programma domenica 28 dicembre nella frazione tuderte di Ponterio, che segnerà il definitivo calare del sipario sull'Adriatico Cross Tour.

L'ultima sfida del circuito, allestita sotto l'egida del comitato regionale FCI Umbria, va in scena al parco Ponte Bailey. Qui è stato messo a punto un percorso di 2.600 metri che alterna sterrato e fondo erboso, con tratti naturalmente impegnativi: dislivelli, scalinate e un passaggio lungo l'argine del fiume Tevere che sarà debitamente delimitato e segnalato per evitare di oltrepassarlo.

Il clichè prevede il ritrovo e la verifica iscrizioni alle 7:30 presso il Centro Commerciale Il Ponte. Il via alle 9:30 per le categorie amatoriali sopra i 40 anni, juniores uomini, donne agoniste e master di seconda fascia sopra i 40 anni (durata 40 minuti) per poi proseguire alle 10:30 con gli amatori di prima fascia under 40, élite e under 23 (tempo gara 60 minuti). Alle 11:40 spazio alle categorie giovanili allievi e esordienti, sia uomini che donne col tempo gara di 30 minuti. Con inizio alle 12:30, è stata introdotta la quarta e ultima partenza della giornata, riservata alle categorie G6 maschili e femminili, che disputeranno una gara della durata di 20 minuti. Per loro, questa rappresenta l'ultima occasione di confronto a una settimana dai Campionati Italiani di San Fior (Veneto), in vista del passaggio a esordienti primo anno dal 1° gennaio 2026, secondo il regolamento tecnico FCI.

Allo stesso modo, gli esordienti secondo anno e gli allievi avranno la possibilità di effettuare l'ultimo test a Ponterio prima del tricolore in Veneto. Le categorie juniores, under 23, élite e amatori, invece, potranno affinare la condizione con un'altra settimana di margine in vista dei propri Campionati Italiani, in programma l'11 gennaio a Brugherio, in Lombardia.

Un programma più compatto è stato studiato per ospitare sia le premiazioni giornaliere della prova conclusiva che quelle finali di circuito che interessano molteplici categorie. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria G6, open (con estensione dei premi in denaro fino al 10° posto), juniores (premio in denaro esteso fino al quinto), amatoriali e le prime tre società per partecipazione.

L'Adriatico Cross Tour, articolato in nove prove, ha coinvolto le regioni Marche, Abruzzo, Emilia-Romagna e Umbria. Quest'ultima ha già ospitato in regione le altre due prove disputate a Petrignano d'Assisi il 12 ottobre e a Narni Scalo il 7 dicembre. Il circuito ha l'obiettivo di valorizzare atleti e società dediti all'attività ciclistica autunnale ed invernale, offrendo loro un palcoscenico competitivo in cui contendersi punti preziosi per le classifiche individuali di categoria e a squadre.

A questo link di Youtube https://www.youtube.com/watch?v=T16uTlkgsmQ un'anteprima del percorso in ricognizione sui prati del parco Ponte Bailey