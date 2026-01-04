(UNWEB) PERUGIA – Un pomeriggio da ricordare al PalaBarton, dove la Sir Susa Vim Perugia ha firmato l’ennesima vittoria stagionale superando l’Allianz Milano per 3-1 nella terza giornata del girone di ritorno di Superlega. Un successo importante non solo per la classifica – con i Block Devils che restano in vetta insieme a Trento – ma anche per l’atmosfera speciale che ha avvolto il palazzetto: la Coppa del Mondiale per Club, conquistata a Bélem lo scorso 21 dicembre, è tornata a casa e si è concessa all’abbraccio dei tifosi bianconeri.

Trenta fortunati sostenitori, vincitori del contest “Fai una foto con i campioni del mondo”, hanno potuto vivere un momento unico entrando in campo e incontrando da vicino la squadra. Un finale di giornata perfetto per celebrare un periodo straordinario, che ha visto Perugia laurearsi campione del mondo, conquistare la Final Four di Coppa Italia e proseguire la propria marcia in campionato con continuità e solidità.

La partita

Il match si apre con grande equilibrio, ma nel finale del primo set è Perugia a trovare l’allungo decisivo grazie a un ispirato Semeniuk, che firma attacco e ace per il 24-21. Chiude Loser per il 25-21.

La seconda frazione è la più combattuta: Milano cresce al servizio e con Reggers e Recine mette in difficoltà la ricezione bianconera. Plotnytskyi prova a rimettere in carreggiata i suoi con due ace consecutivi, ma nel finale è la formazione di Piazza a imporsi 25-23.

La reazione dei Block Devils è immediata. Il terzo set è un monologo bianconero: Perugia domina in attacco (80% di efficacia), spinge forte dai nove metri e vola fino al 25-14, trascinata da un Giannelli in grande spolvero e da un Semeniuk devastante in pipe e in diagonale.

Nel quarto parziale i padroni di casa amministrano con lucidità. Milano prova a restare agganciata, ma la Sir alza il muro, trova continuità in attacco e chiude 25-19, portando a casa l’intera posta.

I protagonisti

MVP del match è Kamil Semeniuk, autore di una prova costante e brillante: 14 punti, un ace e un eccellente 72% in attacco. Miglior realizzatore della serata è però Wassim Ben Tara, che mette a referto 18 punti e riceve anche il premio di MVP del mese di novembre assegnato dalla Lega Pallavolo Serie A.

Perugia vince in tutti i fondamentali:

Attacco: 57% contro il 41% di Milano

Muri vincenti: 10 a 7

Ace: 11 a 8

Numeri che confermano la superiorità della squadra di Lorenzetti e la solidità di un gruppo che continua a macinare risultati.

Il tabellino

SIR SUSA SCAI PERUGIA – ALLIANZ MILANO 3-1 Parziali: 25-21, 23-25, 25-14, 25-19

Arbitri: Cerra (Bologna), Puecher (Padova)

Perugia: Giannelli 9, Ben Tara 18, Russo 8, Loser 7, Ishikawa 3, Semeniuk 14, Gaggini (L), Solè 3, Dzavoronok 9, Plotnytskyi 2. All. Lorenzetti.

Milano: Kreling 1, Reggers 17, Caneschi 10, Masulovic 8, Ichino 5, Recine 11, Corbetta (L), Barbanti 1, Di Martino 1. All. Piazza.

Statistiche: