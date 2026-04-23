(UNWEB) TODI (PG),– Si è conclusa con un bilancio trionfale la terza edizione del Torneo Internazionale di Scacchi “Città di Todi”, svoltasi dal 17 al 19 aprile nella prestigiosa cornice di Palazzo Vignola. La manifestazione, che ha trasformato la città di Jacopone in una capitale dello "Sport della Mente", ha visto la partecipazione di 90 agonisti provenienti da Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia e Filippine, confermandosi stabilmente tra i venti tornei più rilevanti del panorama nazionale.

L’evento, valido per le variazioni del punteggio Elo FIDE, ha garantito un livello tecnico altissimo. Grazie all'impiego di tecnologie all'avanguardia, le prime 12 scacchiere sono state trasmesse in diretta mondiale sulle piattaforme Chess.com e Lichess.org, portando le immagini della bellezza di Todi sugli schermi di migliaia di appassionati in tutto il mondo.

I Vincitori

Le sfide hanno decretato la vittoria dei seguenti atleti nelle rispettive categorie:



Open A (≥1800 Elo): Trionfo per il Maestro FIDE Danilo Brozzi . Al secondo e terzo posto si sono classificati i Candidati Maestri Federico Albini ed Elia Bergamaschi.

Trionfo per il Maestro FIDE . Al secondo e terzo posto si sono classificati i Candidati Maestri Federico Albini ed Elia Bergamaschi. Open B (<1800 Elo): Primo gradino del podio per Andrea Boschiero .

Primo gradino del podio per . Open C (<1600 Elo): Vittoria per Francesco Giannoni .





Focus Giovani e il futuro Circolo Scacchistico di Todi

Parallelamente alla gara principale, si è disputato il 1° Torneo Giovanile "Primavera di Todi", che ha coinvolto 18 piccoli scacchisti. Il successo del torneo giovanile rappresenta la "pietra angolare" di un progetto ambizioso: grazie ai corsi tenuti presso la Biblioteca Comunale da Daniele Ubaldi, l’Amministrazione e gli organizzatori puntano alla creazione di un circolo scacchistico permanente a Todi, per offrire agli appassionati un luogo di aggregazione, studio e crescita.

Sinergia Istituzionale e Territoriale

La riuscita della kermesse è il risultato di una collaborazione virtuosa tra diverse realtà. Un ringraziamento particolare va al Comune di Todi, rappresentato dall’Assessore allo Sport Alessia Marta, per aver creduto nel valore educativo della disciplina. Fondamentale il ruolo dello CSEN Comitato Provinciale di Perugia, guidato dal presidente Giuliano Baiocchi e dal vice Leonardo Belardi, insieme all'efficienza organizzativa dell’ASD Scacchi Augusta Perusia, guidata dal Presidente Ettore Bertolini, dalla Vice Presidente Natsuko Moritake e dal Direttore del Torneo Daniele Ubaldi. Significativo, inoltre, il contributo tecnico di Giulio Calavalle, presidente del prestigioso Circolo Scacchistico di Bologna.

L’accoglienza tuderte è stata esaltata dal supporto delle eccellenze locali — Cantina Tudernum, Todini Cantina e Urbani Tartufi — che hanno reso l'esperienza indimenticabile per i partecipanti, omaggiati anche con una T-shirt commemorativa dell'evento.

Todi saluta il mondo degli scacchi confermandosi un punto di riferimento internazionale, con lo sguardo già rivolto alla prossima edizione per continuare a scalare le vette del prestigio sportivo.