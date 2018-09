Assessore Francesco Mangano, si comincia con l'ampliamento a Chiugiana

(UMWEB) Corciano. Con la Determina nr. 722 del 4 luglio 2018, l’Amministrazione Comunale ha affidato in via definitiva i lavori per l’ampliamento del cimitero di Chiugiana, un’opera di 240.000,00 euro che consentirà la realizzazione di nuovi loculi e cappelle funerarie. Come previsto dal cronoprogramma, predisposto dalla Direzione Lavori in conformità al capitolato speciale d’appalto, i lavori dovranno essere terminati entro 120 giorni dalla consegna, con la realizzazione di 32 loculi e 8 cappelle funerarie. L’ampliamento del cimitero di Chiugiana costituisce il primo passo del Piano per i cimiteri voluto dall’Amministrazione Betti e sul quale sta lavorato l’Assessorato ai Lavori Pubblici, che già a luglio ha costituito un tavolo tecnico per monitorare lo stato attuale dei cimiteri, la fattibilità di progetti di ampliamento e il reperimento delle risorse finanziarie. L’Assessore Francesco Mangano ha illustrato il Piano, che sostanzialmente prevede tre tipi di azioni: la mappatura dei cimiteri comunali, l’avvio di lavori di bonifica, l’esecuzione di ampliamenti. “Ci stiamo dotando delle mappe di tutti i cimiteri comunali - ha detto - grazie alla preziosa collaborazione con la Coop. Servizi Associati; questa attività ci permetterà di definire i Piani Regolatori cimiteriali, strumenti essenziali per una buona programmazione futura, considerato che attualmente abbiamo una significativa carenza di loculi disponibili.” Il Piano si articola poi in due direttrici, per ottimizzare le strutture esistenti e per costruire nuovi manufatti. “Alcuni cimiteri hanno bisogno di un restiling - precisa Mangano - a cominciare da quello di Solomeo, per il quale l’Ufficio LL.PP. ha già pronto un progetto di c.a. 90 mila euro. Questo tipo di intervento mira a restaurare i comparti vecchi, nonché ad accertare, rivedere ed ottimizzare i loculi esistenti, con l’ulteriore scopo di recuperare nuovi loculi da mettere a disposizione dei cittadini. Infine, il Piano prevede la progettazione e l’esecuzione di nuovi ampliamenti, ad iniziare da San Mariano, dove non vi sono più loculi disponibili.” Per quanto riguarda le risorse finanziarie, l’Assessore ha le idee chiare "il servizio cimiteriale ha una sua precipua capacità di autofinanziamento, grazie alla collaborazione e serietà dei cittadini. L’ - spiega - l'ampliamento del cimitero di Chiugiana già ci consente di recuperare risorse derivanti dal ribasso d’asta, alle quali aggiungere sia gli importi generati dai nuovi loculi ricavati nelle opere di manutenzione, sia gli importi anticipati dai cittadini per i successivi progetti di ampliamento, come avvenuto per l’ampliamento del cimitero di Mantignana, realizzato nel 2016. La manutenzione dei cimitero di Solomeo produrrà nuovi loculi, la cui cessione produrrà nuove risorse per ulteriori progetti, e così via.” Il Comune di Corciano già dal 2013 si è attivato per fare fronte alla carenza di loculi, intervenendo sui cimiteri di San Mariano, Mantignana e Castelvieto; dopo 5 anni l’emergenza riguarda anche le altre strutture a Corciano, Solomeo, Migiana, Chiugiana e Capocavallo. “Per l’ampliamento di San Mariano - conclude Mangano - siamo intenzionati a replicare il proficuo intervento definito a Mantignana nel 2016, ovvero dotarsi di un progetto esecutivo, pubblicare un avviso finalizzato alla richiesta di concessione loculi colombari ed edicole funerarie, incamerare parte delle risorse per finanziare i lavori, in modo da non incidere sui vincoli di bilancio”.