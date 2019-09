(ASI) Perugia - "Venerdì 6 settembre, ore 18:00 a Foligno, Piazza della Reubblica, Futuro Collettivo incontra la cittadinanza assieme a Nino Galloni (economista), Guido Grossi (Sovranità Popolare Aps) e Mario Volpi (MMT), per un confronto pubblico sull'euro.

Introduce: Armando Mattioli

I misteri della moneta - Nino Galloni

Cambiare il sistema monetario - Guido Grossi

Debito pubblico? No problem! - Mario Volpi

Si cercherà di spiegare in che modo l'EURO è stato progettato per favorire l'economia della Germania, a scapito dell'Italia e degli altri paesi del sud Europa; come il problema dell'Italia non sia il debito pubblico, ma le politiche di austerità che, con la scusa di risanarlo, lo hanno invece aggravato;

quale è stato il ruolo delle banche nel realizzare il progetto dell'UE di redistribuire la ricchezza a favore di una minoranza di persone al prezzo dell'impoverimento della maggioranza dei cittadini.". Lo comunica con una nota Futuro Collettivo.