(UNWEB) Perugia, Attività istituzionali di Commissioni, Comitati e delle sedute d’Aula in modalità telematica, ordine del giorno della seduta dell’Assemblea del 23 aprile prossimo, confronto tra Esecutivo e forze di minoranza sulla gestione dell’emergenza da Covid-19. Questi i temi al centro della riunione in videoconferenza di questa mattina della Conferenza dei capigruppo regionali allargata all’Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda i primi due punti il presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta ha illustrato i contenuti della proposta di delibera dell’Ufficio di Presidenza (poi approvata nella successiva riunione) riguardante la possibilità di svolgere in modalità telematica (videoconferenza) le riunioni delle Commissioni e del Comitato, garantendo la presenza in sede del Presidente o del vice Presidente, del personale tecnico e informatico. Per quanto riguarda le sedute dell’Assemblea legislativa, potranno svolgersi anch’esse con le stesse modalità garantendo quei criteri di “trasparenza e tracciabilità telematica” legate alla forma “pubblica” delle riunioni d’Aula; saranno presenti in Aula il presidente o il vicepresidente, il Segretario generale e il personale tecnico e informatico.

La seduta del 23 sarà convocata sul seguente ordine del giorno: surroga del consigliere regionale Valeria Alessandrini (Lega) eletta al Senato della Repubblica nelle elezioni suppletive dell’8 marzo scorso; nomine in Enti e Agenzie regionali e Partecipate; comunicazioni della Presidente della Regione Umbria sull’emergenza Covid-19. La seduta sarà svolta in modalità telematica, con la consueta diretta streaming per il pubblico.

Da ultimo è stata posta, con diversi accenti, da parte dei gruppi di minoranza la necessità dell’attivazione di un “tavolo istituzionale” tra Esecutivo, maggioranza e minoranza dell’Assemblea legislativa. Da parte degli assessori partecipanti alla riunione (Roberto Morroni e Paola Agabiti) è stata espressa la volontà della presidente Tesei di attivare “a breve” un confronto aperto a tutti i soggetti istituzionali dell’Assemblea.

Hanno partecipato alla riunione oltre al presidente Squarta, le vicepresidenti Paola Fioroni (Lega) e Simona Meloni (PD); i presidenti delle Commissioni, Daniele Nicchi (Prima-Lega), Valerio Mancini (Seconda-Lega), Eleonora Pace (Terza-capogruppo FdI); i capigruppo Stefano Pastorelli (Lega), Tommaso Bori (PD), Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria), Vincenzo Bianconi (Misto), Thomas De Luca (M5S-presidente Comitato controllo), Paola Agabiti (Tesei presidente-assessore), Roberto Morroni (Forza Italia-assessore).