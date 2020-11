Il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega) sottolinea l’importanza di una sua proposta di legge appoggiata dal Gruppo consiliare, che va a modificare la normativa attualmente in vigore in materia di legislazione turistica. In particolare viene prevista l’introduzione di strutture ricettive in ambienti naturali (case sugli alberi, nelle botti e nelle grotte), manufatti aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio umbro, con la capacità di accogliere fino a otto posti letto.

(UNWEB) Perugia, - “Con l’appoggio unanime dei miei colleghi del gruppo Lega, ho presentato una proposta di legge, approvata anche dal Consiglio per le Autonomie locali, che va a modificare la normativa attualmente in vigore in materia di legislazione turistica”. Così il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega) spiegando come l’iniziativa legislativa preveda l’ampliamento delle strutture ricettive extra-alberghiere”.

“In modo particolare – spiega l’esponente del Carroccio - viene introdotta la tipologia delle strutture ricettive in ambienti naturali, ovvero quegli edifici o manufatti aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio umbro, con la capacità di accogliere fino a otto posti letto”.

“Nella legge – continua - si fa riferimento alle case sugli alberi, nelle botti e nelle grotte, poiché si intende introdurre, in questo modo, un modello di ricettività già presente in altri Paesi e regioni italiane, come ad esempio il Veneto, che garantisca una fruizione turistica del tutto originale e sostenibile del patrimonio territoriale e ambientale”.

“L’Umbria – conclude Mancini - ha un grande potenziale turistico. Il nostro obiettivo, grazie a questa proposta – è quello di far vivere, a chi arriva nella nostra meravigliosa terra, un’esperienza nuova e unica, in armonia con la natura”.