Le modifiche alla viabilità

(UNWEB) Perugia. Prenderanno il via mercoledì 25 agosto fino al 9 settembre prossimo i lavori di rifacimento del manto stradale in via Bonaccia, via Imbriani e via dell’Asilo. Per consentirne l’esecuzione si rende necessario apportare alcune modifiche alla viabilità della zona nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 7,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,30 e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 7,30 alle 12,30.

In particolare, nei suddetti giorni e orari, sarà fatto divieto di transito e di sosta permanente per tutte le categorie di veicoli in via Bonaccia e in via Imbriani, nel tratto compreso tra via Alessi e via dell’Asilo, ad eccezione dei veicoli di soccorso. Sarà, inoltre, attivato il senso unico alternato di marcia in via dell’Asilo, nel tratto compreso tra via E. Dal Pozzo e via Abruzzo. Il transito sarà, peraltro, consentito solo ai residenti diretti alle aree interne. Infine, due stalli di sosta destinati ai residenti saranno soppressi, con divieto di sosta permanente e rimozione, in via Imbriani, tratto opposto via Abruzzo, sul lato sinistro, in prossimità dell’intersezione con via del Carmine. In tutto il tratto interessato dai lavori dovrà essere osservato il limite massimo di velocità di 30 km/h. Sarà anche apposta apposita segnaletica per agevolare il rispetto delle disposizioni, la cui inosservanza sarà sanzionata ai sensi del Codice della Strada.