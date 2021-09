(UNWEB) Perugia. La consegna ufficiale dell’Etrusco d’Oro a Patrizio Scarponi, violinista di grido, è avvenuta nella suggestiva scenografia della Mostra sulla civiltà Etrusca al CERP della Rocca Paolina con la partecipazione di un pubblico numeroso e soddisfatto di quanto aveva visto nella visita guidata alla Mostra.

L’evento è stato onorato dalla presenza di Marco Squarta, presidente del Consiglio Regionale, di Erika Borghesi per la Provincia di Perugia e, in rappresentanza del sindaco Romizi, l’assessore Edy Cicchi. A fare gli onori di casa il presidente Antonello Palmerini e la vice presidente Roberta Cardinali a coordinare gli interventi delle autorità. Era presente anche un precedente Etrusco d’Oro: il generale Tullio Del Sette, già comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, accompagnato dal capitano Tamara Nicolai, comandante della Compagnia di Perugia. Numerosi anche i consiglieri della Pro Ponte e musicisti, amici e collaboratori di Scarponi che ha rivolto parole di ringraziamento all’ Associazione, alle autorità esaltando le bellezze dell’Umbria per le quali ha rinunciato a trasferirsi in luoghi che gli erano stati proposti e favorevoli alla sua attività. Poi l’abbraccio della Pro Ponte e di Ponte San Giovanni nel corso della “Cena del Lucumone” con gli amici della gioventù, colleghi musicisti, autorità e alcuni dei suoi predecessori nel premio: il generale Tullio del Sette, Serse Cosmi, Brunangelo Falini e, a rappresentare Leonardo Cenci, il fratello Federico. Il sindaco Andrea Romizi ha consegnato il prezioso riconoscimento, opera dell’orafo Renzo Ercolani, con parole di lodi al musicista per la sua attività e per portare il nome di Perugia nel mondo e lodi alla Pro Ponte per questo significativo evento e per la costante e preziosa attività nel promuovere la cultura del popolo etrusco che visse sul nostro territorio. Erano presenti anche Erika Borghesi e il consigliere comunale Paolo Befani, il consigliere di Stato Giuseppe Severini, Luana Cenciaioli e il Cavaliere del Lavoro Antonio Campanile, recentemente nominato “Paladino del Ponte”. Momenti ricchi di emozione per la consegna di un “etrusco d’oro”...alla carriera per Fausto Cardinali presidente onorario e fondatore della Pro Ponte, visibilmente commosso nel ricevere l’inatteso riconoscimento dalle mani dell’amico senatore Franco Asciutti. Il consigliere Alvaro Mancioli, già presidente dell’associazione ponteggiana, ha donato a Patrizio Scarponi una storica locandina di un concerto eseguito da quattro Scarponi musicisti.

Dopo i ringraziamenti e i saluti di Antonello Palmerini e Roberta Cardinali il violinista “Etrusco d’oro”, che, casualmente, aveva con se’ lo strumento, si è esibito in un applauditissimo concerto con il pianista Sergio Pascoletti, ancora una volta al suo fianco di fronte a un pubblico attento e partecipato.