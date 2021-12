(ASI) Il Forum, organizzato dal Cirseu, Centro Internazionale di Ricerche e Studi Eurasiatici, dell’Università di Perugia, si sviluppa in due giorni di attività e intende aprire uno spazio di discussione attivo in cui storici, manager e scienziati della cultura possano ritrovarsi per discutere di quello che attualmente sembra la più grande scommessa del futuro ovvero la scoperta di luoghi in cui le superpotenze possano stringere accordi, confrontarsi diplomaticamente oppure stabilire nuovi equilibri internazionali, tutti da definire.

L’idea è anche quella di mettere attorno a un tavolo coloro che studiano fenomeni relativi alla geopolitica e quelli che invece nel pratico sono a contatto con i meccanismi che regolano i flussi dell’innovazione e hanno in mano la leva per azionare partenariati, organizzare gruppi di ricerca, impiegare le risorse e valorizzarle in un contesto lavorativo o industriale. La sponda accademica ha solo l’interesse a far incontrare la conoscenza con l’esperienza, a far dialogare il modello teorico con quello pratico incentivando una collaborazione mai perfezionata tra i saperi umanistici e quelli propriamente scientifico-teconologici. Dalla combinazione di questi fattori può venir fuori un ambizioso programma di innovazione che può determinare una più stretta interconnessione fra mondi che si sfiorano senza a volte mai toccarsi.

L’evento sarà aperto dall’inaugurazione di una Mostra fotografica sulla Cosmonautica proveniente dal Museo Statale di Storia della Cosmonautica “K. E. Čiolkovskij” di Kaluga a cui seguirà una Tavola Rotonda in cui parteciperanno l’Ambasciata russa in Italia, lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana (Ufficio generale per Lo spazio), laThales Alenia Space, il Business Development Service, l’Human Space Services, il, ilCentro Russo di Scienza e Cultura a Roma e il Centro Internazionale di Ricerche e Studi Eurasiatici (Cirseu). Al termine della Tavola Rotonda avverrà la presentazione del primo volume della Collana di Studi spaziali “Incunabula Cosmica”,diretta dal dr. Massimo De Caro, Konstantin E. Čiolkovskij, L’esplorazione degli spazi cosmici mediante macchine a reazione (1903), Edizioni Imago Mundi, 2021.

L’intento dell’evento, come già ampiamente chiarito, è creare un cluster nazionale che dialoghi a livello internazionale, soprattutto con il mondo russo ben radicato nel settore aerospaziale di molte realtà industriali italiane.

Il Forum continuerà alle 10 del giorno dopo, 14 dicembre 2021, presso l’Aula Lepa del Dipartimento di Scienze Politiche ove si terrà un Seminario dal titolo Le nuove frontiere delle relazioni internazionali, l’Artico e lo Spazio tra vecchie e nuove prospettive: parteciperanno all’incontro oltre che molti esponenti del Cirseu, studiosi di altri Atenei italiani e stranieri.

Gli eventi potranno essere seguiti sia in presenza (posti limitati e con possesso di green pass e su prenotazione al numero 349/3513309 entro l’11 dicembre 2021) che on line collegandosi al sito internet www.cirseu.it e accedendo dall’icona dell’evento inserita in home page. Per altre informazioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.