Sottoscritto in sala Rossa il libro degli ospiti illustri

(UNWEB) Perugia Il ministro dell’Università e della Ricerca Sen. Anna Maria Bernini, a Perugia in occasione dell’apertura dell’anno accademico, ha incontrato questa mattina a palazzo dei Priori il sindaco Andrea Romizi sottoscrivendo per l’occasione il libro degli ospiti illustri.

Il ministro ha sottolineato che la visita odierna a Perugia è l’occasione per avviare una più stretta collaborazione con il Comune di Perugia: le città crescono – ha detto -; per questo dobbiamo creare insieme le condizioni per investire sul futuro dei territori perché le risorse e le opportunità per farlo ci sono. Il ministro ha spiegato che, da quando si è recentemente insediata alla guida del dicastero dell’Università e della Ricerca, ha potuto constatare la presenza in giro per l’Italia di tantissime eccellenze, comprese quelle perugine: per questo è necessario “fare network” per riuscire a valorizzarle nel migliore dei modi.

Il sindaco Andrea Romizi ha ringraziato il ministro Bernini per aver voluto partecipare oggi alla cerimonia di apertura dell’anno accademico presso l’Università degli studi, rappresentando il Paese e la comunità politica.

“Perugia è pronta ad accogliere l’invito del ministro ed a collaborare strettamente con il Governo, il ministero e tutte le altre istituzioni al fine di favorire la crescita e lo sviluppo della città e delle sue eccellenze culturali”.