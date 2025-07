(UNWEB) - Perugia, – Le iniziative per il centenario della nascita di Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura nel 1997 e figura cardine del teatro contemporaneo mondiale, saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Perugia il 22 luglio, alle ore 11, nella Sala dell'Orologio della Galleria Nazionale dell'Umbria.

Le celebrazioni, grazie all'impegno della Fondazione Dario Fo e Franca Rame, si estenderanno da marzo 2026 a marzo 2027 e prevedono un ricco calendario di eventi che spazieranno da incontri e convegni a nuove produzioni teatrali con l'obiettivo di celebrare l'artista che ha lasciato un'eredità globale e un patrimonio di importanza internazionale.

L'Umbria, grazie alla collaborazione tra la Regione e la Fondazione, sarà il fulcro naturale di queste celebrazioni e il luogo ideale di partenza per la gran parte delle azioni previste.

"Ci apprestiamo a celebrare una ricorrenza significativa – evidenzia il vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori – che non ricordiamo per dovere di calendario, ma perché ci dà l'occasione per rimettere in circolo il pensiero di Dario Fo, autore, attore, regista, pittore che, insieme a Franca Rame, compagna di vita e di scena, è stato protagonista assoluto di una stagione culturale e politica irripetibile. Da subito, abbiamo scelto di stare a fianco della Fondazione "Dario Fo e Franca Rame", quindi di Mattea Fo e Stefano Bertea che sono stati i nostri interlocutori principali, perché vogliamo riportare soprattutto tra i giovani, nei teatri, nelle scuole, nei territori il pensiero di un intellettuale, libero che ha lasciato un'impronta indelebile nella nostra cultura".

All'incontro interverranno insieme al vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori e a Mattea Fo e Stefano Bertea, della Fondazione Dario Fo e Franca Rame, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, il vicesindaco di Perugia, Marco Pierini, l'assessore alla Cultura del Comune di Gubbio, Paola Salciarini, il direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, Costantino D'Orazio.

