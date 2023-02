Dopo la collaborazione con il Comune di Senigallia, Anci Marche ed il Dipartimento di protezione civile della Regione Marche chiedono un sostegno per un nuovo progetto

(UNWEB) Perugia, Anci Umbria ProCiv a supporto anche della popolazione marchigiana. Oltre a seguire l’attività di sviluppo del sistema umbro di protezione civile, nei mesi scorsi l’associazione era stata contattata dal Comune di Senigallia per un sostegno fattivo per la stesura del Piano comunale di protezione civile per il rischio geomorfologico ed idraulico. Un appello a cui il gruppo della presidente Letizia Michelini (sindaco di Monte Santa Maria Tiberina) ha risposto con entusiasmo, anche in virtù dei danni riportati dai marchigiani dall’alluvione che li aveva colpiti lo scorso settembre. Un evento meteorologico avverso che aveva interessato anche alcuni Comuni umbri, subito presidiati e supportati dai tecnici di Anci Umbria ProCiv in collaborazione con le altre realtà del territorio.

Il lavoro svolto in questi mesi per il Comune di Senigallia è stato particolarmente apprezzato tanto che, nei giorni scorsi, una delegazione dell’associazione umbra, con a capo il direttore Silvio Ranieri, ha incontrato ad Ancona i rappresentanti di Anci Marche e del Dipartimento di protezione civile della Regione Marche. Al termine di questo confronto - dove è stato rimarcato l’esempio virtuoso della realtà umbra sotto l’aspetto della pianificazione e della formazione - i colleghi marchigiani hanno chiesto ad Anci Umbria ProCiv una collaborazione per sviluppare un progetto di assistenza per i loro Comuni incentrato sulla formazione degli amministratori, per prepararli sul piano delle responsabilità.