(UNWEB) Terni.Oggi 21 marzo 2023, presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Terni sono stati sottoscritti gli atti di acquisizione di un terreno e un immobile, confinanti con la sede del Comando, che saranno destinati all’ampliamento del Centro Formazione Territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

l’Agenzia del Demanio ha affidato i predetti beni in uso governativo alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria con la cerimonia della consegna delle chiavi dell’immobile.

In tale circostanza è stata illustrata l’attività del Polo di formazione ed il progetto per lo studio di fattibilità dell’ampliamento alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno On. Emanuele Prisco, del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prefetto Laura Lega, del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ing. Guido Parisi, del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria ing. Francesco Notaro, del Comandante dei Vigili del Fuoco di Terni ing. Paolo Nicolucci e dell’Agenzia del Demanio rappresentata dal Direttore interregionale Toscana-Umbria Dario Di Girolamo.

L’Ing. Nicolucci ha dichiarato che l’acquisizione dell’immobile rappresenta un importante ampliamento del Centro di formazione, che consentirà di orientare l’attività formativa verso numerose specializzazioni dei Vigili del Fuoco, come i soccorritori acquatici e i direttori delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi.

L’Ing. Notaro dopo aver salutato e ringraziato le autorità presenti, ha manifestato apprezzamento per il personale VF di Terni, il quale si è dimostrato propositivo e collaborativo nel perpetrare i progetti sostenuti dall’Amministrazione, ha dichiarato, inoltre, che l’aumento della ricettività del polo di formazione, consentirà di valorizzare la professionalità dei Vigili del Fuoco, dando la possibilità di formare adeguatamente un maggior numero di persone e che detto polo diventerà un polo di riferimento per la formazione a livello nazionale nei settori dell’antincendio boschivo e del soccorso acquatico.

In particolare, il Centro di Formazione Acquatica Italia Centrale di Papigno, grazie alla possibilità concessa da Enel Green Power di regolamentare il flusso dell’acqua, consente di attuare le manovre esercitative in condizioni ottimali, rendendo il Centro formativo unico in Italia e di particolare pregio.

L’Ing. Parisi ha affermato che il progetto costituisce una novità per il Corpo Nazionale, iniziato molti anni fa, consente di valorizzare il Centro di formazione fluviale che ha già formato numerosi Vigili del Fuoco, i quali oggi possono applicare al soccorso la professionalità acquisita, soprattutto in un momento in cui è necessario fronteggiare le emergergenze provocate anche dai cambiamenti climatici.

Il Prefetto Lega ha dichiarato che la giornata odierna è straordinaria per il territorio umbro, per rafforzare la formazione che sta alla base delle attività dei Vigili del Fuoco e, l’ampliamento del Polo Didattico costituisce un obiettivo centrale per garantire una presenza importante in questo territorio, al fine di mettere in condizione i Vigili del Fuoco di intervenire rapidamente in caso di emergenza. Ha ricordato, inoltre, l’importanza del tema dell’efficientamento energetico che l’Amministrazione sta attuando a livello nazionale, compresa la sostituzione dei mezzi in chiave green.

L’Ing. Di Girolamo nel rappresentare l’estremo piacere di vedere attuato tutto il lavoro preliminare espletato dal Demanio, nel suo intervento ha avuto anche modo di descrivere il quadro completo dei beni concessi in uso ai Vigili del Fuoco, a livello regionale, ed i progetti futuri, con particolare riferimento al miglioramento energetico degli edifici pubblici. Infine, ha illustrato anche i progetti per le nuove sedi dei Vigili del Fuoco di Spoleto, della Valnerina e di Todi, quest’ultima, in particolare, sarà NZEB, ad elevata efficienza energetica.

L’On. Prisco ha evidenziato che l’acquisizione del terreno e del fabbricato rappresenta un passaggio importante per l’ampliamento del centro di formazione nazionale, grazie anche all’ottima posizione della città di Terni che diventerà un punto centrale per la formazione del personale del Corpo Nazionale dei VVF. Ha sottolineato l’importanza della sinergia tra i vari Enti dello Stato che grazie alla reciproca collaborazione riescono a realizzare progetti importanti, consentendo di valorizzare e ripristinare la centralità della regione Umbria e lo sviluppo della città di Terni. Ha rappresentato, infine, l’importanza di realizzare sedi funzionali, sostenibili e sicure anche dal punto di vista sismico per offrire le migliori condizioni operative ai Vigili del Fuoco.

Erano altresì presenti il Prefetto di Terni Giovanni Bruno, il Sindaco della Città Leonardo Latini e le autorità locali.

La cerimonia di acquisizione dell’immobile si è conclusa simbolicamente con la consegna delle chiavi, da parte del Direttore interregionale dell’Agenzia del Demanio, Ing. Dario Di Girolamo, al Sottosegretario di Stato, On. Emanuele Prisco.

La mattinata si è conclusa con la visita al Polo nazionale di formazione acquatica Italia Centrale del Comando di Terni, a Papigno, dove si stava svolgendo un corso di formazione per soccorritori fluviali alluvionali VF provenienti dalla regione Campania, le Autorità, dopo aver visto attuate alcune manovre operative, hanno visitato i locali del Polo e si sono congedate salutando il personale discente e gli istruttori professionali presenti.

