(UNWEB) Perugia. Questa mattina, nella splendida cornice del Barton Park, alla presenza del Capogruppo Nilo Arcudi e del consigliere comunale Chiara Calzoni si è svolto il Congresso Comunale di Perugia Civica, che ha registrato una significativa partecipazione di iscritti, simpatizzanti e cittadini.

Durante il Congresso sono stati eletti i nuovi organismi dirigenti che guideranno il movimento nella prossima fase politica e organizzativa.

È stato eletto il nuovo Direttivo Comunale, e all’unanimità sono stati assegnati i seguenti ruoli:

Presidente Comunale: Marco Brusco

Coordinatori Comunali: Massimiliano Mipatrini e Giovanni Rende

- Presidente Commissione Garanzia Carlo Castori

Responsabile Organizzazione: Antonio Polenzani

Nella prima riunione del Direttivo Comunale saranno inoltre individuati i responsabili dei dipartimenti tematici, che lavoreranno in modo coordinato sui principali ambiti programmatici.

Al termine dei lavori è stata approvata all’unanimità la mozione congressuale, che definisce le priorità politiche e amministrative di Perugia Civica per i prossimi anni: più concretezza, sicurezza e ascolto, meno ideologia e burocrazia.

Perugia Civica si conferma una forza civica autonoma, costruttiva e radicata, che tutela i valori moderati e riformisti e si impegna sui grandi temi del futuro della città:

Sanità territoriale: attuazione delle Case della Comunità del PNRR come veri presìdi di prossimità, accessibili e operativi.

Infrastrutture: realizzazione del Nodo di Perugia e collegamento diretto con l’Alta Velocità.

Sicurezza: piano strutturale e duraturo per le zone più fragili, come Fontivegge.

Fisco e sviluppo: gestione equa e coraggiosa delle risorse, senza nuove tasse.

Urbanistica: nuovo Piano Regolatore ispirato a qualità urbana, semplificazione e sostenibilità.

Rifiuti: scelte basate su dati oggettivi e interesse pubblico, anche sul tema del termovalorizzatore.

Comunità e partecipazione: centralità del volontariato, delle reti civiche e delle associazioni.

Con questo Congresso e la mozione approvata, Perugia Civica si prepara con slancio e responsabilità alle sfide dei prossimi anni, riaffermando il proprio impegno per una città più giusta, sicura e vicina ai bisogni reali dei cittadini.