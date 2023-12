(UNWEB) Perugia. Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2024 di Cyberchallenge.it, il programma italiano gratuito di addestramento alla cybersecurity per ragazze e ragazzi dai 16 ai 24 anni, iniziativa alla quale, anche quest'anno, aderisce il laboratorio di Cybersecurity dell'Università degli Studi di Perugia coordinato dal Prof. Stefano Bistarelli.

L'iscrizione alla competizione con l'Ateneo di Perugia è completamente gratuita e può essere effettuata online fino all'8 febbraio 2024 al link: https://cyberchallenge.unipg.it/ o selezionando l'Università degli Studi di Perugia al link https://cyberchallenge.it

I 20 studenti e studentesse che avranno superato il percorso, il pretest e il test di ammissione frequenteranno i tre mesi di corsi di formazione, da inizio marzo a fine maggio 2024, organizzati dal nodo UniPg del Laboratorio Nazionale Cybersecurity: un'attività di formazione in aula e in laboratorio nonché a tutti i livelli di competizione previsti, fino a quello europeo.

CyberChallenge.IT 2024, quindi, rappresenta per le studentesse e gli studenti un'eccezionale opportunità per imparare, divertirsi e gettare le basi per diventare hacker etici, ovvero costruirsi una carriera nel campo della cybersecurity.

"Per partecipare - evidenzia il Prof. Bistarelli - non serve essere esperti di programmazione ma possedere passione, impegno e curiosità nelle discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), nonché capacità logiche, di problem solving e di comunicazione".

Cyberchallenge.IT, all'ottava edizione, è un programma del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI).

Rappresenta la principale iniziativa italiana per identificare, attrarre e reclutare le nuove generazioni di professionisti della sicurezza informatica, una tematica di grande rilevanza a livello mondiale nella quale c'è una enorme carenza di esperti. L'edizione 2024 consentirà di formare la Squadra Nazionale di Cyberdefender che parteciperà alla European Cyber Security Challenge, in programma a Torino, dall'8 all'11 ottobre 2024.

Maggiori informazioni su: www.cybersecnatlab.it