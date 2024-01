Al dibattito interverranno magistrati, docenti universitari, dirigenti e operatori dei servizi sociali

Il convegno si terrà al palazzo della Provincia di Perugia venerdì 26 gennaio alle 9

(UNWEB)– Perugia, – 'Servizio sociale, minori e famiglie nuove sfide e prospettive'. Questo è il titolo del convegno organizzato dall'associazione Elisa83 Odv, in collaborazione con l'Ordine degli assistenti sociali Consiglio nazionale (Cnoas) e regionale (Croas) dell'Umbria e con il patrocinio della Provincia di Perugia, su uno dei campi di intervento più delicati che si trovano ad affrontare quotidianamente gli assistenti sociali: la tutela dei minori. L'incontro si terrà venerdì 26 gennaio a partire dalle 9 nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia. Il sostegno alle famiglie con figli minorenni è una delle priorità dei Servizi sociali, specialmente quando queste, per motivi diversi, sono impossibilitate a provvedere adeguatamente alla loro cura. Tra i compiti più gravosi e delicati dei servizi sociali ci sono l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare e l'aspetto esecutivo di provvedimenti della magistratura minorile. Di questo si discuterà, anche alla luce della manovra economica varata dal governo Meloni. Ad aprire i lavori saranno i saluti di Adolfo Orsini, presidente di Elisa 83 Odv, associazione costituita in memoria della figlia, Elisa, giovane assistente sociale prematuramente scomparsa, seguiti da quelli di Barbara Rosina, presidente Cnoas, di Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia, e di Cinzia Morosin, presidente Croas Umbria. Si succederanno, poi, gli interventi di magistrati, docenti universitari, dirigenti e operatori dei servizi sociali di Comuni, Asl e Regione Umbria. In particolare, Valentina Battiston, dirigente responsabile Servizio programmazione Rete Servizi sociali, integrazione socio-sanitaria, economia sociale e Terzo settore della Regione Umbria illustrerà 'Ruolo e politiche della Regione Umbria su minori e famiglie', Claudia Matteini, presidente Corte d'Appello Perugia, farà un focus su 'Legge Cartabia, efficienza del processo ed effettività della tutela', Nunzia Bartolomei ed Erika Tognaccini, consigliere Cnoas, approfondiranno il tema 'Il Servizio sociale e Legge Cartabia: supporto e accompagnamento attraverso un sistema di servizi integrato rivolto alle famiglie'. A seguire, Giuseppina Arcella, giudice del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, farà un intervento su 'Legge Cartabia e giustizia riparativa', Patrizia Arbato, direttrice dell'Ufficio servizi sociali per minorenni di Perugia, discuterà di 'Servizio Sociale - programmi e progetti di Giustizia riparativa e di comunità', Roberto Camerlinghi, direttore della rivista Animazione Sociale, discuterà di 'Lavoro sociale in un'ottica di Comunità', Laura Bini, docente dell'Università di Firenze, approfondirà la 'Qualità degli interventi di servizio sociale: la scrittura e la documentazione'. Infine, Elisa Granocchia, dirigente Servizi sociali del Comune di Perugia, parlerà di 'Qualità degli interventi di Servizio sociale: la supervisione'.