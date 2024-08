(UNWEB) Perugia. Si è tenuta nella mattinata odierna la campagna nazionale dedicata alla sicurezza stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso il Servizio di Polizia Stradale della Direzione Centrale per le Specialità, denominata "E...State con noi 2024", in cui la Polizia di Stato accompagna il viaggio di quanti approfitteranno della bella stagione per visitare le principali località turistiche italiane. (UNWEB) Perugia. Si è tenuta nella mattinata odierna la campagna nazionale dedicata alla sicurezza stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso il Servizio di Polizia Stradale della Direzione Centrale per le Specialità, denominata "E...State con noi 2024", in cui la Polizia di Stato accompagna il viaggio di quanti approfitteranno della bella stagione per visitare le principali località turistiche italiane.

La Campagna Nazionale "E...State con noi 2024" ha preso il via lo scorso 21 giugno a San Teodoro in Sardegna e a Reggio Calabria, oggi ha toccato la città di Perugia dove, in Piazza IV novembre, nel centro storico del capoluogo umbro, in tutto l'arco della mattinata, gli agenti della Polizia Stradale hanno fornito utili consigli ai molti cittadini e turisti che hanno espresso vivo apprezzamento per l'iniziativa.

In allegato alcuni scatti della mattinata.